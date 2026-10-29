체중 132㎏ 여성 아이돌 후보생 화제…"무릎이 보이지 않아요"

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 키 148㎝에 몸무게 132㎏인 일본 여성 아이돌 후보생이 무대 사진을 공개해 온라인에서 화제를 모으고 있다.

데님 미니스커트를 입고 무대에 선 모습을 공개한 그녀는 "무릎이 보이지 않는다"고 자신을 유쾌하게 표현해 관심을 끌고 있다.

일본 연예 매체 엔카운트에 따르면 아이돌 후보생 '로마'는 최근 SNS에 행사 현장에서 촬영한 사진을 올렸다. 그녀는 게시물에 "믿기 어려울 수 있지만 AI가 만든 사진이 아니라 실제 몸매"라며 키와 몸무게를 공개했다. 이어 "무릎이 없다"고 덧붙였다.

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사진 속 로마는 흰색 상의와 파란색 데님 미니스커트, 흰색 운동화를 착용하고 무대에 섰다.

그녀가 참여한 무대는 '나, 뚱뚱함 선언 오디션'이다. 체형 때문에 '뚱뚱하다'는 말을 들었던 경험도 자신만의 매력으로 바꿀 수 있다는 취지로 기획됐다. 오디션 공식 홈페이지에 따르면 후보생은 모두 14명이며, 이들의 몸무게를 합하면 1톤이 넘는 1273㎏ 이상이다. 평균 체질량지수(BMI)는 36.2를 넘는다. 20대 일반 여성의 BMI는 21.8 정도다.

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로마는 후보생 가운데 키가 가장 작고 몸무게가 가장 많이 나가는 참가자로 소개됐다.

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그녀의 영상을 본 네티즌들은 "이런 체형으로 부드럽게 움직이는 것이 대단하다", "얼굴이 귀엽다", "건강이 염려된다" 등 다양한 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com