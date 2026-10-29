"나 두고 먼저 죽지 마"..故 최진실 딸 최준희, ♥11살 연상 남편과 뉴욕 웨딩화보 공개

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희가 남편과 찍은 웨딩화보를 공개했다.

29일 최준희는 자신의 개인 계정에 "나 두고 먼저 죽으면 죽여버릴 거야. 사랑해!를 뉴욕에서 500번이나 외치고"라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진에는 뉴욕의 거리를 누비며 둘만의 시간을 만끽하고 있는 최준희와 남편의 모습이 담겼다. 두 사람은 나란히 거리를 걷고, 서로의 손을 맞잡은 채 다정한 분위기를 연출했다. 신혼부부다운 풋풋함과 애정이 사진 곳곳에서 묻어나 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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특히 최준희의 개성 넘치는 웨딩 스타일링이 시선을 사로잡았다. 최준희는 흰색 원피스에 면사포를 착용하고 갈색 부츠를 매치해 자신만의 감각이 돋보이는 룩을 완성했다. 전형적인 웨딩드레스 스타일에서 벗어나 자유롭고 사랑스러운 분위기를 살린 패션이 인상적이다. 남편 역시 흰색 셔츠와 검은색 바지를 착용해 깔끔하면서도 편안한 매력을 드러냈다.

두 사람은 뉴욕의 이국적인 풍경을 배경으로 자연스러운 포즈를 취하며 신혼여행의 순간을 기록했다. 서로 팔짱을 끼고 걷거나 손을 꼭 잡은 채 나란히 서 있는 모습에서는 신혼부부의 다정한 분위기가 고스란히 전해졌다. 특히 면사포를 쓴 최준희와 남편이 서로를 마주 보며 환하게 웃는 장면은 두 사람의 행복한 시간을 더욱 돋보이게 했다.

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최준희의 밝은 미소도 눈길을 끌었다. 카메라를 향해 환하게 웃는 모습은 특유의 사랑스러운 분위기를 자아냈다.

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한편 최준희는 배우 고 최진실과 전 야구선수 고 조성민의 딸이다. 현재 모델 겸 인플루언서로 활동하고 있으며, 지난 5월 11살 연상의 비연예인 남성과 결혼했다