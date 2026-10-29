"하남자의 표본"…'나솔' 34기 영철, 女경제력 계산에 '갑을타령'까지 '눈살'

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 34기 영철이 연애 관계를 '갑과 을'로 표현하는가 하면 자신이 호감을 품은 현숙의 경제적 배경까지 언급해 시청자들의 눈살을 찌푸리게 했다. 현숙에게 올인하겠다던 그는 상대가 다른 남성과 설거지하는 모습만으로 불안감을 드러냈고 급기야 "을의 구렁텅이로 들어간 느낌"이라고 토로했다. 방송 이후 온라인에서는 '하남자의 표본'이라는 거친 비판까지 등장했다.

지난 28일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'(나는 솔로)에서는 34기 영철이 현숙을 향한 강한 호감을 드러내면서도 예상치 못한 삼각관계에 혼란스러워하는 모습이 그려졌다.

이날 가장 눈길을 끈 것은 영철이 광수에게 털어놓은 속마음이었다.

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영철은 현숙과 영호가 주방에서 나란히 설거지하는 모습을 목격한 뒤 질투와 불안감에 휩싸였다.

그는 "영호님이랑 같이 둘이 설거지하는 것 보고 어느 정도 영호님을 알아보려는 거구나라고 생각을 했고 거기서부터 불안감은 생겼죠"라고 털어놨다. 이어 "질투도 나고 뭐 불안감도 크고 뭐 그랬었어요"라며 상대의 행동 하나하나에 신경이 쓰이는 마음을 숨기지 못했다.

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무엇보다 영철은 자신의 처지를 '갑과 을'에 빗대 표현했다.

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앞서 영자와 현숙 두 여성의 선택을 받았던 그는 현숙에게 마음을 정하면서 관계의 주도권이 달라졌다고 느낀 것. 영철은 "굳이 내가 을의 구렁텅이로 들어간 느낌?"이라고 말했다. 두 여성에게 호감을 받으며 선택권을 쥐고 있던 상황에서 영자를 정리하고 나니 이제는 현숙의 선택을 기다려야 하는 처지가 됐다는 취지였다.

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연애 상대와의 관계를 '갑과 을'로 구분하는 듯한 표현이 눈길을 끌었다.

그런데 영철의 발언은 여기서 끝나지 않았다. 그는 현숙의 경제적 배경에 대해서도 자신의 생각을 늘어놨다.

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영철은 현숙이 외제차를 타고 다니며 첼로 연주와 프랑스어 등에 관심이 있다는 점을 언급했다. 그러면서 "집 자체도 서울에 살면서 여유가 있는 집은 확실해"라며 현숙이 경제적으로 넉넉한 환경에서 자랐을 것이라고 추측했다. 자신에게는 익숙하지 않은 생활환경을 갖춘 현숙이 더욱 특별하게 느껴진다는 설명이었다.

이를 듣던 광수는 "그게 뭐가 중요해"라며 좋아하는 사람의 모든 것이 더욱 매력적으로 보이는 것 아니겠느냐는 취지로 반응했다.

영철은 현숙을 향한 감정이 깊어진 만큼 다른 여성들을 알아볼 필요성도 느끼지 못한다고 밝혔다. 그는 "여기서 현숙님 아니면 굳이 여기서 누군가랑 만나야 되나 이런… 그냥 올인이다"라고 말했다.

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이를 지켜보던 광수는 영철의 과도한 몰입을 꼬집었다. 광수는 "본인이 들어간 거지. 불나방이 된 거지"라고 지적하며, 영철이 스스로 감정에 깊이 빠져든 상황이라는 점을 짚었다. 이어 "둘이 있을 때만 노력을 해라. 그게 훨씬 자연스럽고 덜 부담스러울 것이다"라고 현실적인 조언까지 건넸다.

실제로 영철의 지나치게 빠른 구애는 앞선 장면에서도 여러 차례 지적받았다.

영철은 현숙에게 "다른 분들을 알아가고 싶은 마음은 어느 정도 지워졌다"며 올인을 선언했다. 현숙이 데이트 도중 몸이 좋지 않았던 모습을 보면서 지켜주고 싶은 마음이 커졌다고도 밝혔다.

이를 들은 데프콘은 "올인 선언입니다"라고 놀라워했고 이이경은 "폭주 기관차야"라며 영철의 빠른 감정 표현에 혀를 내둘렀다.

하지만 영철은 두 사람 사이에서 오간 개인적인 대화까지 여러 출연자가 모인 공용 거실에서 이야기했다. 이를 지켜보던 송해나는 "저런 말들은 좋지 않은데"라며 우려했다.

함께 자리에 있던 정숙 역시 영철에게 "솔직히 아까 영철 님이 공용 거실에서 얘기한 건 좀 별로였다. 현숙 언니를 좋아하는데 (영철이) 어울리는 사람인지 모르겠다"며 공개적인 자리에서 현숙의 속마음을 이야기한 행동을 지적했다. 그러면서 상대가 부담을 느끼지 않도록 둘만의 대화에 집중하라고 조언했다.

영철은 이런 지적에도 현숙에게 마음을 집중했지만 정작 현숙은 아직 영호에게도 관심을 두고 있었다. 이후 현숙과 영호가 나란히 설거지하며 대화를 나누자 영철은 주방 주변을 서성였다. 현숙에게 숙소로 함께 가자고 제안했지만 괜찮다는 반응이 돌아오자 결국 자리를 떠났다. 자신의 감정을 빠르게 확신했던 영철과 달리 현숙은 여러 가능성을 열어둔 상황.

방송 말미 예고편에서는 또 다른 반전도 등장했다. 영철이 옥순에게 "저한테는 계속 2순위이긴 했거든"이라고 말하는 장면이 공개된 것.

현숙에게 올인한다고 밝혔던 영철이 옥순에게 자신의 호감 순위를 언급하면서 향후 행보에도 관심이 쏠렸다.

방송 이후 온라인에서는 영철의 태도를 두고 거센 반응이 쏟아졌다.

누리꾼들은 "제일 하남자의 표본", "헌포 느낌으로 즐기고 있네 아주", "계속 트리거 트리거 하는데 웃겼다", "여미새의 표본" 등 날 선 비판을 남겼다.

특히 상대가 다른 남성과 대화하는 모습에 쉽게 불안해하면서도 정작 자신은 여러 여성 출연자의 호감 순위와 관계의 우위를 계산하는 듯한 모습이 비판의 대상이 됐다.

한편 영철은 1990년생으로 행정직 7급 공무원이다. 자기소개 당시 배우자의 커리어를 존중하고 육아휴직도 자신이 사용할 의향이 있다고 밝히며 호감을 얻었다. 그러나 본격적인 데이트 과정에서는 빠른 감정 표현과 공개적인 구애, '갑을 관계' 발언 등으로 다른 평가를 받고 있다.

현숙을 향해 적극적인 직진을 이어갔던 영철이 이번에는 '하남자'라는 혹평까지 받게 된 가운데 그의 선택이 어떤 결과로 이어질지 이목이 집중된다.

한편 '나는 솔로'는 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com