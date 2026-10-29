하지원, 현빈·조인성·이서진까지...직접 꼽은 '최고의 상대 배우'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 하지원이 그동안 함께 호흡을 맞춘 쟁쟁한 톱배우들 가운데 최고의 상대 배우를 꼽는다.

30일 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 드라마 '다모'로 수많은 '다모 폐인'을 양산했던 이서진과 하지원이 23년 만에 재회해 반가운 투샷을 완성한다.

이날 SBS '비서진'에는 드라마 '다모'의 채옥으로 큰 사랑을 받았던 배우 하지원이 'my 스타'로 등장한다. 2003년 방송 당시 '다모 폐인'이라는 신조어를 탄생시키며 신드롬급 인기를 누린 '다모'의 주역 이서진과 하지원이 많은 시청자들의 소환 요청에 힘입어 23년 만에 다시 한자리에 모일 예정이다.

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특히 오랜만에 재회한 두 사람의 몽글몽글한 분위기가 눈길을 끈다. 만나자마자 서로를 끌어안으며 반가움을 드러낸 데 이어, 이서진은 하지원을 향해 "지금이 더 예쁘다"고 말하며 평소와 사뭇 다른 모습을 보인다. 하지원을 바라보며 보조개 미소까지 지어 보여 두 사람 사이에 묘한 설렘이 감돌았다는 후문이다.

이어 이서진과 하지원은 '다모' 촬영 비하인드를 공개한다. 첫 촬영지였던 대관령에서 폭설에 고립됐던 아찔한 순간부터, 지금까지도 회자되는 명장면 "아프냐? 나도 아프다"에 얽힌 이야기까지 당시의 추억을 생생하게 풀어놓을 예정이다. 여기에 과거 '종사관 나으리'에서 하지원을 수발하는 '비서'로 신분이 뒤바뀐 이서진의 모습까지 더해져 색다른 재미를 예고한다.

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한편, 수많은 작품에서 하지원과 호흡을 맞춘 역대 상대 배우들의 화려한 면면도 화두에 오른다. "하지원과 작품을 하면 무조건 뜬다"는 이야기가 나오자, 하지원이 직접 꼽는 '베스트 상대 배우'에도 관심이 집중된 것. 이서진 역시 내심 기대감을 품은 가운데, 과연 수많은 상대 배우 중 하지원의 선택을 받을 단 한 명은 누구일지 궁금증을 자아낸다.

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'다모 커플' 이서진과 하지원의 재회가 만들어낸 핑크빛 케미는 30일 금요일 밤 11시 10분 방송되는 SBS '비서진'에서 확인할 수 있다.