‘범죄도시’ 윤대열, 대형 참사 막았다..인천 가스 폭발 현장 뛰어들어 밸브 잠궈

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[스포츠조선 박아람 기자] 영화 '범죄도시', '서울의 봄' 등 굵직한 흥행작에서 신스틸러로 활약해 온 배우 윤대열(48)이 가스 폭발 사고 현장에서 신속한 대처로 추가 피해를 막아낸 사실이 뒤늦게 알려졌다.

지난 28일 인천 서부경찰서 등에 따르면, 윤대열은 전날 오전 8시 45분께 인천시 검단구 마전동의 한 상가 건물 근처를 산책하던 중 굉음과 함께 발생한 가스 폭발 사고를 목격했다.

당시 현장은 순식간에 아수라장이 되었으나, 인근에 거주해 평소 액화석유가스(LPG)통의 위치를 잘 파악하고 있던 그는 조금의 망설임도 없이 건물 외부로 뛰어갔다. 이어 활짝 열려 있던 LPG통 2개의 밸브를 침착하게 잠근 뒤 곧바로 경찰에 신고했다.

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경찰 관계자는 "계속해서 가스가 누출되었다면 자칫 더 큰 연쇄 폭발이나 대형 화재로 이어질 수 있는 매우 위험한 상황이었다"며 "윤대열 씨의 신속하고 정확한 판단 덕분에 결정적인 추가 피해를 막을 수 있었다"고 당시의 긴박했던 상황을 전했다.

인천소방본부 제공

이번 사고는 음식점 내부에서 철거 작업을 진행하던 중 발생한 것으로 파악됐으며, 이로 인해 60대 작업자 3명과 점주 1명 등 총 4명이 얼굴 부위 등에 화상을 입고 119구급대에 의해 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 경찰은 가스 밸브를 완전히 잠그지 않은 채 작업을 벌이다가 가스가 차면서 폭발이 일어난 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

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한편, 윤대열은 이 같은 선행이 언론을 통해 조명되자 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 오히려 몸을 낮추며 조심스러운 반응을 보였다.

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그는 SNS에 "어제 사고로 식당 사장님과 작업자 세 분이 다치셨다. 현장에 먼저 도착해 부상자를 챙기고 차량 통제와 신고를 도와주신 다른 시민분들도 계셨다"며 "나는 2차 피해가 우려돼 뒤늦게 가스통 밸브를 잠근 것뿐"이라고 밝혔다.

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이어 "본의 아니게 언론에 제가 나오게 돼서 너무 죄송하고 부끄러울 따름이며, 이 사고의 본질을 제가 흐트려놓을까 두렵다"면서 "무엇보다 다치고 피해 입으신 분들과 그 가족분들의 몸과 마음이 하루빨리 쾌유하시기를 진심으로 바란다"고 애틋한 마음을 전했다.

스크린과 무대를 넘나들며 대중을 만나 온 윤대열은 2014년 영화 '군도: 민란의 시대'로 데뷔한 이후, 충무로의 든든한 조연으로 자리 잡으며 '아수라', '범죄도시', '헌트', '서울의 봄' 등 수많은 명작에 출연해 관객들에게 강렬한 인상을 남긴 바 있다.

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tokkig@sportschosun.com