“33세 차이라니”…62세 日베테랑 배우, 29세 女연극인과 결혼 ‘충격’

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[스포츠조선 조민정 기자] 일본의 62세 베테랑 배우가 무려 33세 연하 여성과 결혼해 현지에서 화제를 모으고 있다. 신부의 나이는 29세. 남편은 "오래 살아야겠다"고 다짐했고 아내 역시 "오래 사세요"라는 당부를 남겨 눈길을 끌었다.

지난 27일 일본 닛칸스포츠와 오리콘뉴스 등 현지 매체에 따르면 배우 오카야마 하지메(62)는 지난 23일 연극 연출 조수로 활동 중인 모리 나쓰미(29)와 혼인신고를 마쳤다.

두 사람의 나이 차이는 무려 33세다.

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오카야마는 지난 27일 자신의 SNS를 통해 결혼 사실을 직접 발표했다. 그는 "사적인 일이라 송구하다. 지난 10월 23일 결혼했다"며 "상대는 연극 관련 일을 하고 있는 모리 나쓰미 씨"라고 신부를 소개했다. 이어 "나이 차가 있는 결혼이지만 두 사람이 함께 따뜻한 가정을 만들어 가겠다"고 전했다. 결혼 발표 마지막에는 "오래 살아야겠다"는 말을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

아내 모리 역시 자신의 SNS에 남편과 찍은 사진을 공개하며 결혼 소식을 알렸다. 모리는 "나이 차에 놀라는 분도 계실 것으로 생각한다"며 자신들을 향한 시선을 먼저 언급했다. 그러면서 "우리도 인생에 무슨 일이 일어날지 모른다는 사실에 놀라고 있다"고 털어놨다. 이어 "우리의 생활에는 화려한 것이 없다. 평범해도 좋다. 평범하기 때문에 좋다"며 "우리는 사람과 사람으로 만나 서로에게 끌렸다"고 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.

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모리는 남편과의 나이 차보다 서로에게 느낀 감정이 더욱 중요했다고 강조했다. 또 "많은 작은 행복을 깨닫게 해준 그와 서로 의지하며 앞으로도 함께 살아가고 싶다"며 애정을 드러냈다.

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모리가 공개한 또 다른 신혼 일화도 화제를 모았다. 오카야마가 아내에게 활동명을 '오카야마 나쓰미'로 바꾸는 것이 어떻겠느냐고 장난스럽게 제안했다는 것. 그러나 모리는 "즉답으로 거절했다"며 앞으로도 기존 활동명인 모리 나쓰미를 사용할 것이라고 밝혔다. 남편을 향해 "하지메 씨! 오래 사세요!"라는 메시지도 남겼다.

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현지 누리꾼들도 30년이 넘는 나이 차에 놀라움을 드러냈다.

일본 온라인에서는 "33세 차이라니", "나이 차가 정말 대단하다", "자기 부모보다 나이가 많지 않나", "놀라서 소리가 나왔다" 등 다양한 반응이 이어졌다. 두 사람의 결혼을 축하하며 오래도록 행복하기를 바라는 응원도 쏟아졌다.

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오카야마는 1964년생으로 1987년부터 극단 라파야에서 활동해 온 일본의 베테랑 배우다. NHK 아침드라마 '에일', '어서와 모네', '앙팡'과 대하드라마 '베라보' 등 다수의 작품에 출연했다.

국내 시청자들에게는 일본 드라마 '저녁 반주의 방식' 시리즈에서 주인공이 근무하는 부동산 회사의 지점장 우미노 지로 역으로 알려져 있다. 현재도 '저녁 반주의 방식5'에 출연하고 있다.

작품 공식 SNS는 28일 오카야마의 결혼 소식을 축하하는 메시지를 남겼다.

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아내 모리 나쓰미 역시 연극계에서 연출 조수와 배우로 활동 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com