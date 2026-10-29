"아이돌 엔딩 포즈 위해 받는 시술" 장영란도 받았다..효과 대만족 ('언니만 따라와')

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[스포츠조선 조유선 기자] 장영란이 아이돌이 받는 뷰티 시술을 받았다고 고백했다.

오는 30일 금요일 저녁 8시 채널A에서 첫 방송되는 '언니만 따라와'는 단순한 관광지 순례나 유명 맛집 소개에서 벗어나, 전 세계 한류 팬들이 진짜 궁금해하는 K-스타들의 뷰티·패션·웰니스를 따라잡으며 새로운 한류 로망을 만들어내는 'K-라이프스타일 뷰티 여행안내서'이다. 글로벌 여행자에게 찐 'K-라이프'를 선사할 가이드로 '텐션 만렙' 장영란과 '정보력 만렙' 장예원이 함께 나섰다.

이들의 첫 여행지는 매년 외국인 관광객이 급증하고 있는 부산이다. 대만에서 온 한국 러버 인플루언서 '샤이닝'은 "대만 친구들 사이에 심각한 '부산병'이 유행 중이다"라며 '짱짱 자매' 장영란X장예원에게 부산 여행 가이드를 부탁했다. K-뷰티 전문가이자 15년 차 의사 유승우가 부산 여행의 일일 매니저로 동행했다. 유승우는 장영란X장예원과 샤이닝의 피부를 보호하기 위해 손수 양산과 선 스프레이 등을 선보이며 '프로 수발러'의 면모를 드러냈다. 게다가 유승우는 BTS는 물론 '가슴 춤'으로 대한민국을 넘어 전 세계 열풍을 일으킨 '에이티즈(ATEEZ)'에 이르기까지, 요즘 트렌드를 완벽하게 꿰고 있어 '짱짱 자매'를 놀라게 했다. 유승우는 "의사들도 젊은 감각을 유지해야 한다"는 너스레로 위트와 입담을 과시했다.

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아이돌 이야기에 장영란은 "저도 사실 '콧볼 보O스'를 맞았다. 아이돌들이 춤추고 난 다음에 '엔딩 포즈'를 할 때 숨을 몰아쉬느라 코가 너무 벌렁거리는 것을 막기 위해 많이 하는 시술이라고 한다"며 찐 'K-아이돌' 뷰티 시술을 고백했다. '의느님' 유승우는 "실제로 콧볼을 줄인다기보다는 아예 벌렁벌렁하는 것을 막으려고 안 움직이게 하는 거다"라고 설명했다. 장예원은 장영란의 코를 유심히 바라보며 "실제로는 처음 보는데 언니는...(시술이) 너무 잘 됐다"며 눈빛을 반짝였다. 장영란은 숨을 헐떡이며 콧볼을 움직이려 했지만, 단단하게 고정된 콧볼을 자랑하며 시술에 '대만족'했다. 유승우도 "사람마다 효과가 다른데 이건 엄청 잘 됐다"며 장영란의 시술 효과를 인정했다.

'짱짱 자매'의 생생한 찐 경험담부터, 알짜배기 K-뷰티 꿀팁까지 아낌없이 대방출하며 전 세계를 휩쓴 한류의 로망을 자극할 글로벌 K-라이브스타일 가이드북 채널A '언니만 따라와'는 오는 30일 금요일 저녁 8시 첫 방송된다.