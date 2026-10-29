'동두천 자연인' 김민, '나혼산' 재출격…父 유품 오토바이 타고 안개 속 라이딩

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] '동두천 자연인' 김민이 재출격한다.

오는 30일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 여전히 멋지게 일상을 보내는 '동두천 자연인' 김민의 모습이 공개된다.

'무지개 라이브' 첫 출연부터 시청률과 화제성을 제대로 터뜨린 배우 김민이 다시 한번 '동두천 자연인'의 매력을 발산한다. 공개된 사진 속에는 지난 방송과 달리 한겨울 스타일로 변신한 김민의 모습이 담겨 눈길을 모은다. 두꺼운 자켓과 스카프까지 착용한 김민은 추위에도 활짝 연 테라스(?)에서 커피를 마시며 모닝 루틴을 즐긴다.

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사진제공=MBC

이어 김민은 아버지의 유품인 오토바이를 타고 한 정비소 앞에 선다. 그는 굳게 닫힌 정비소 문에 달린 자물쇠를 자연스럽게 열고 오토바이를 주차한다. 능숙하게 공구들을 챙긴 후 오토바이를 살펴보는 김민의 눈빛에는 남다른 애정이 엿보인다.

사진제공=MBC

또 김민이 자욱한 안개를 뚫고 라이딩을 하는 모습도 포착됐다. 지난 방송에서 누구도 예상하지 못한 '굴다리 아래의 낭만 넘치는 독서 타임'을 보여 줬던 그이기에, 이번엔 또 어떤 곳에서 색다른 모습을 보여 줄지 기대가 쏠린다.

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대세가 된 '동두천 자연인' 김민의 예측불가 일상은 오는 30일 오후 11시 10분에 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com