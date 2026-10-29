'12월 결혼' 25기 영수♥순자, 혼전임신 의심 속 웨딩 화보 공개…'대왕 부케' 눈길

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 25기 영수와 순자가 웨딩화보를 공개했다.

영수는 28일 "키는 내가 좀 더 크긴 해"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 영수와 순자의 웨딩화보가 담겼다. 나란히 선 두 사람은 은은한 미소를 지으며 카메라를 응시하는 모습. 특히 순자는 화려한 대왕 부케로 배를 가린 포즈를 취해 눈길을 모은다.

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앞서 두 사람은 지난 22일 결혼을 깜짝 발표했던 바. 두 사람은 8월 중순부터 교제를 시작했다며 "두 달 좀 넘게 만나면서 서로 언성이 올라가본 적이 없다. 마음 먹고 올해 하자. 근데 이왕이면 의미 있는 날에 하고 싶다 했다"고 '나는 솔로'에서 처음 만난 후 2년 만인 올해 12월 5일에 결혼식을 올린다고 밝혔다.

영수는 "결혼하자 한 게 10월 10일"이라며 "바로 웨딩홀 계약금 넣고 저희 부모님 뵀다. 사귄다 하는 것만 해도 저희 지인들은 놀랄 텐데 결혼할 거라 하면 더 놀랄 것"이라며 초고속으로 결혼식을 준비하고 있다고 밝혔다.

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갑작스러운 결혼 발표와 사귄 지 두 달 만에 결혼을 준비하고 있다는 과정을 들은 일부 팬들은 혼전임신을 의심하기도 했다. 이에 별다른 입장을 보이지 않은 두 사람은 "사인 받았다"며 상견례 후 혼인신고까지 마친 근황을 공개했다.

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wjlee@sportschosun.com