'직접 보고 판단' 통했다..'암살자(들)' 손익분기점 찍으며 부활

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 누적 관객 수 340만명을 돌파하며 손익분기점 능선을 넘었다.

영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '암살자(들)'은 29일 오전 7시 기준 누적 관객수 340만1825명을 기록하며 손익분기점을 넘어섰다. '암살자(들)'은 개봉 20일 만에 300만 관객을 동원한 데 이어, 2026년 한국 영화 흥행 TOP4에 이름을 올리며 남다른 흥행 저력을 보여줬다. 특히 개봉 5주 차까지 5주 연속 주간 한국 영화 박스오피스 1위를 차지하며 장기 흥행을 이어온 가운데, 개봉 6주 차에 손익분기점 돌파라는 값진 결실을 맺었다.

무엇보다 이번 성과는 단순한 흥행 기록을 넘어 영화가 지닌 본연의 힘과 관객들의 자발적인 선택이 만들어낸 결과라는 점에서 주목할 만하다. 개봉 이후 작품을 둘러싼 다양한 시선과 해석이 이어진 가운데, 관객들은 직접 극장을 찾아 영화 속 이야기를 마주하고 저마다의 감상을 나눠왔다. 이처럼 관객들이 영화가 던지는 질문을 각자의 관점에서 받아들이고 판단하며 저마다의 감상을 나눴다는 점에서, 이번 흥행은 작품을 자유롭게 감상하고 평가하는 극장 문화의 의미를 다시금 일깨운다.

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이러한 흥행의 중심에는 작품의 탄탄한 완성도와 관객들의 입소문이 자리하고 있다. 허진호 감독의 섬세하면서도 치밀한 연출력, 유해진과 박해일 그리고 이민호를 비롯한 배우들의 빈틈없는 열연, 긴장감 넘치는 추적 서사가 어우러져 높은 만족감을 이끌어냈다. 특히 실제 사건에 영화적 상상력을 더해 완성한 이야기는 관객들이 직접 진실의 퍼즐을 맞춰 나가는 듯한 몰입감을 선사하며, 흥행의 원동력이 되고 있다.

여기에 해외 유수 영화제에서 쏟아진 뜨거운 반응 역시 '암살자(들)'의 행보에 힘을 더한다. 제51회 토론토국제영화제 국제 관객상 러너업에 이름을 올린 데 이어, 한국 영화로는 22년 만에 제37회 싱가포르국제영화제 개막작으로 선정되는 쾌거를 이뤘다. 특히 개막작 상영부터 2차 상영까지 전석 매진을 기록하며 현지 관객들의 높은 관심을 입증한 '암살자(들)'은 영화제 프로그래머로부터 "오늘날 한국 영화가 이뤄낸 주목할 만한 성취 중 하나"라는 찬사를 받으며 국내를 넘어 세계에서도 작품성을 인정받았다. 뿐만 아니라 제28회 리우데자네이루국제영화제, 제21회 파리한국영화제, 제46회 하와이국제영화제에 잇따라 초청된 영화는 파리한국영화제에서 예매 오픈 3분 만에 전석 매진을 기록하며 세계 무대에서의 존재감을 더욱 확고히 하고 있다.

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1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com