주영훈♥이윤미, 세 딸과 결혼 20주년 리마인드 웨딩 "둘에서 다섯으로, 사랑하고 또 사랑해"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 작곡가 주영훈이 아내 이윤미와 결혼 20주년을 맞아 세 딸과 함께한 특별한 리마인드 웨딩 화보를 공개해 눈길을 끌었다.

29일 주영훈은 자신의 SNS 계정에 장문의 글과 함께 아내 이윤미, 세 딸과 함께 촬영한 사진을 게재했다. 결혼 20주년이라는 뜻깊은 날을 맞아 가족과 함께 기념사진을 남기며 남다른 의미를 더한 것.

이날 주영훈은 "20061028 우리는 결혼을 했고~ 이렇게 예쁜 세 딸이 태어났습니다~ 20주년 결혼 기념일~ 우리는 둘에서 다섯이 되었습니다~ 주아라♥주라엘 ♥주엘리 ♥사랑하고 또 사랑합니다~♥♥♥ 축하해주신 모든 분들 감사합니다.~ 이 모든 복을 누리게 해 주신 하나님 감사합니다"라는 글을 남기며 결혼 20주년을 자축했다.

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함께 공개된 사진에는 마치 결혼식을 다시 치르는 듯한 차림으로 카메라 앞에 선 주영훈과 이윤미, 세 딸의 모습이 담겼다. 주영훈은 깔끔한 흰색 턱시도를 착용해 단정하면서도 화사한 분위기를 연출했으며, 이윤미 역시 순백의 드레스를 입고 우아한 자태를 뽐냈다.

두 사람의 곁에는 어느덧 훌쩍 자란 세 딸이 함께해 눈길을 끌었다. 첫째 딸 아라와 막내딸 엘리는 흰색 드레스를 입고 부모님과 나란히 섰으며, 둘째 딸 라엘은 검은색 드레스를 착용해 색다른 매력을 더했다. 각기 다른 드레스 스타일로 개성을 드러낸 세 딸은 부모님과 함께 화목한 가족사진을 완성했다.

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특히 20년 전 부부로 첫발을 내디뎠던 두 사람이 이제는 세 딸과 함께 다섯 식구를 이루고 있다는 점에서 더욱 뜻깊은 순간이다. 주영훈은 결혼 당시를 떠올리며 둘에서 다섯이 된 가족의 변화를 되새겼고, 세 딸을 향한 애틋한 사랑도 아낌없이 드러냈다.

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결혼 20주년을 맞아 공개된 가족사진은 오랜 시간 함께해 온 부부의 변함없는 애정은 물론, 세 딸과 함께 일궈 온 가족의 소중함까지 전하며 훈훈함을 안겼다.

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한편 주영훈은 배우 이윤미와 2006년 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.