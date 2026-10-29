'승리 옥바라지'설까지 나왔는데...깜짝 결혼 상대 유혜원 아니었다

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 빅뱅 출신 승리(본명 이승현·36)가 20대 비연예인 여성과 이미 혼인신고를 마치고 법적 부부가 된 가운데, 과거 수차례 열애설에 휩싸였던 인플루언서 유혜원의 근황이 주목받고 있다.

28일 일간스포츠 보도에 따르면 승리는 현재 20대 비연예인 여성과 혼인신고를 마쳤으며, 아내가 내년 1월 출산을 앞두고 있다고 밝혔다. 두 사람은 별도의 결혼식 없이 서울 강남구에 신혼집을 마련해 가정을 꾸린 것으로 전해졌다.

이처럼 승리의 깜짝 결혼 및 2세 소식이 전해지면서, 대중의 시선은 과거 그와 세 차례 열애설 및 '옥바라지' 수식어로 화제를 모았던 유혜원에게 쏠렸다.

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승리의 기습적인 결혼 및 2세 소식이 전해지자, 오랜 기간 승리와 연인 관계로 추정됐던 모델 출신 인플루언서 유혜원의 과거 행보와 현재 근황이 급부상했다.

승리와 유혜원은 지난 2018년 대만 매체와 중화권 소셜미디어를 통해 네덜란드의 한 호텔 앞에서 포옹하는 등 데이트를 즐기는 모습이 포착되며 첫 번째 열애설이 불거졌다. 특히 당시는 승리가 '버닝썬 게이트'의 핵심 인물로 지목되기 불과 3개월 전이었다.

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이어 2020년 승리가 군에 입대할 당시에는 차량 뒷좌석에서 유혜원과 그의 반려견으로 추정되는 강아지가 함께 포착돼 다시 한 번 큰 관심을 모았다. 이후 승리가 성매매 알선, 상습도박, 횡령 등 9개 혐의로 징역 1년 6개월을 선고받고 복역한 뒤 2023년 2월 만기 출소했을 때도 연예 매체 디스패치 등을 통해 두 사람이 태국 방콕의 고급 호텔에서 함께 시간을 보내는 모습이 보도됐다.

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이 과정에서 유혜원은 승리의 수감 생활을 뒷바라지했다는 의미의 '옥바라지'라는 수식어가 붙기도 했다. 당시 논란이 커지자 유혜원은 "저를 진심으로 좋아해 주신 분들께 혼란을 드려 죄송하다"며 "침묵으로 일관하기에는 근거 없는 추측과 수위 높은 악성 댓글들이 점점 많아지면서 정신적으로 많이 괴로운 상황"이라고 고통을 호소했으나, 승리와의 실제 열애 여부에 대해서는 명확한 입장을 밝히지 않은 채 남겨두었다.

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현재 유혜원은 SNS 팔로워 53만 명이 넘는 인플루언서로서 활발한 활동을 이어가고 있다. 소셜미디어를 통해 콘택트렌즈와 피부 관리용 화장품 등을 소개하고, 할인 행사 소식을 전하는 등 자신만의 라이프스타일을 대중과 공유하고 있다.

한편 승리는 2006년 그룹 빅뱅으로 데뷔했으나, 2019년 '버닝썬 게이트'로 팀을 탈퇴하고 연예계를 떠났다. 이후 성매매 알선, 상습도박, 횡령, 특수폭행교사 등 9개 혐의로 징역 1년 6개월 실형을 복역 후 2023년 2월 만기 출소했다. 최근에는 지난 8월 서울 강남의 한 식당에서 30대 남성을 소주병으로 위협하고 폭행한 혐의(특수폭행 및 특수협박)로 다시 경찰 수사를 받고 있다.

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tokkig@sportschosun.com