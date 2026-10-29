‘대마 재범’ 김바다, 복귀 선언 한 달 만에 징역 3년 구형…“뼈저리게 반성”[종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] 밴드 시나위 출신 가수 김바다가 대마 흡연 혐의로 징역 3년을 구형받았다. 특히 6개월간의 자숙 끝에 음악 활동 복귀를 선언한 지 정확히 한 달 만에 나온 구형이다. 과거 같은 혐의로 집행유예를 선고받고도 또다시 대마에 손을 댔다는 사실이 드러나면서 김바다는 법정에서 "피를 토하는 심정으로 반성한다"며 선처를 호소했다.

지난 28일 춘천지법 속초지원 형사1단독 주철현 판사 심리로 김바다의 마약류 관리에 관한 법률 위반(대마) 혐의 첫 공판이자 결심 공판이 열렸다.

이날 공소청은 김바다에게 징역 3년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 이와 함께 압수품 몰수와 50만원 추징도 구형했다.

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공소청이 중점적으로 지적한 것은 재범 사실이었다. 공소청은 김바다가 혐의를 인정하고 있지만 과거 동종 범죄로 처벌받은 전력이 있음에도 다시 범행했고 장기간 대마를 사용한 것으로 보인다는 점을 구형 이유로 밝혔다.

김바다는 지난해 3월 8일 대마를 흡연하고 올해 3월 8일에도 대마를 피운 데 이어 흡연할 목적으로 대마 2g을 소지한 혐의로 기소됐다. 경찰은 관련 첩보를 입수한 뒤 체포영장을 발부받아 약 두 달간 김바다를 추적했다. 이후 지난 3월 8일 오후 8시 30분쯤 강원도 속초 시내에서 그를 검거했다.

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당시 경찰은 구속영장도 신청했지만 법원은 도주 및 증거인멸 우려 등 구속 사유에 대한 소명이 부족하다고 판단해 영장을 기각했다. 이에 김바다는 불구속 상태로 수사를 받은 뒤 지난 7월 재판에 넘겨졌다.

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무엇보다 이번 사건은 김바다의 첫 대마 관련 범죄가 아니라는 점에서 파장이 컸다.

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김바다는 과거 2008~2009년 지인들과 대마를 흡연하거나 매수한 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 전력이 있다. 당시에는 초범이라는 점과 유통이 아닌 개인 흡연 목적으로 대마를 구매한 사정 등이 참작돼 실형을 면했다. 그러나 다시 같은 범죄로 법정에 서게 되면서 이번에는 징역 3년이라는 무거운 구형을 받았다.

김바다 측은 이날 혐의를 모두 인정하면서도 선처를 요청했다.

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변호인은 김바다가 현재 외부의 강제 없이 자발적으로 익명의 약물 중독자 모임에 참여하고 있으며 대마와 완전히 단절하기 위해 노력하고 있다고 설명했다. 또 대마를 구매해 소량 흡연했을 뿐 타인에게 제공하거나 유통한 사실은 없다고 강조했다.

개인적인 사정도 언급했다. 변호인에 따르면 김바다는 두 아들과의 교류가 단절되면서 심리적으로 어려움을 겪었고, 불면과 불안 등의 증상으로 병원 치료를 받기도 했다. 아울러 고령의 부모를 부양해야 하는 상황이라며 실형이 선고될 경우 가족의 생계에도 어려움이 생길 수 있다고 호소했다.

김바다 역시 최후진술에서 거듭 고개를 숙였다. 그는 "순간의 잘못된 판단으로 대마를 흡연하는 죄를 저질렀다"며 "대마에 대해 가졌던 안이한 생각을 크게 뉘우치고 뼈저리게 반성하고 있다"고 밝혔다. 이어 "다시는 불법인 대마에 손을 대지 않겠다고 피를 토하는 심정으로 다짐하고 맹세했다"며 재범하지 않겠다는 뜻을 강조했다.

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특히 자신이 저지른 잘못으로 주변 사람들이 겪은 고통이 30년간 이어온 음악 인생보다 더 무겁게 느껴졌다고 털어놓으며, 앞으로는 음악에 전념하며 성실하게 살아가겠다고 말했다.

재판을 마친 뒤 취재진 앞에서도 팬들에게 사과했다. 김바다는 자신을 믿고 기다려준 팬들에게 또다시 실망을 안겨 죄송하다며 앞으로 같은 일이 반복되지 않도록 하겠다고 밝혔다. 약물 중독자 모임에는 사건 이후 매주 한 차례씩 참석하고 있다고 설명했다.

앞서 김바다는 대마 혐의가 알려진 뒤 지난 4월 소속사 어나더플레이스 및 함께 활동하던 밴드 멤버들과 결별했다고 발표한 바 있다.

당시 그는 모든 상황이 자신의 불찰에서 비롯됐다며 사과하고 언젠가 좋은 앨범으로 다시 찾아오겠다는 뜻을 전했다. 그리고 약 6개월 뒤인 지난 9월 28일 자신의 SNS에 자필 편지를 공개하며 음악 활동 재개를 예고했다. 김바다는 당시 "지난 시간 많이 생각하고 뼈저리게 반성해 왔다"며 자신을 믿고 기다려준 사람들에게 말보다 행동과 음악으로 변화한 모습을 보여주겠다고 약속했다.

하지만 복귀 의사를 밝힌 지 불과 한 달 만에 징역 3년 구형 소식이 전해지면서 향후 활동에도 관심이 쏠리고 있다.

한편 김바다는 1990년대 록밴드 시나위의 5대 보컬로 합류해 이름을 알렸다. 이후 나비효과, 아트오브파티스, 더 레이시오스 등을 거치며 한국 록 음악계에서 활동했다. 특히 나비효과 시절 발표한 '첫사랑'으로 대중적인 인기를 얻었다. 최근에는 자신의 이름을 내건 밴드 김바다(KIMBADA)를 이끌어 왔다.

김바다에 대한 선고 공판은 오는 11월 25일 오후 2시 열린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com