'명품 배우' 배종옥, '완벽한 집'으로 데뷔 42년 만에 공포 스릴러 장르 도전

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 배종옥이 스릴러 영화 '완벽한 집'(정용기 감독, 영화사테이크 제작)으로 데뷔 42년 만에 공포물에 도전한다.

1985년 KBS 특채 탤런트로 데뷔한 배종옥은 '목욕탕집 남자들' '거짓말' '꽃보다 아름다워' '그들이 사는 세상'부터 시트콤 '웬만해선 그들을 막을 수 없다'까지 장르와 캐릭터의 경계를 넘나들며 한국 드라마의 한 축을 담당해왔다. 현실적인 생활 연기부터 날카로운 카리스마, 유머를 겸비한 인간미까지 작품마다 다른 얼굴을 보여주며 자신만의 연기 세계를 구축해왔다.

스크린에서의 도전도 계속됐다. '젊은 날의 초상' '걸어서 하늘까지' '질투는 나의 힘' '세상에서 가장 아름다운 이별' '결백' 등에서 폭넓은 캐릭터를 소화하며 연기 스펙트럼을 넓혔다. '젊은 날의 초상'으로 제29회 대종상 여우조연상, '걸어서 하늘까지'로 제29회 백상예술대상 영화부문 여자 최우수연기상을 수상했고, '결백'에서는 기억을 잃어가는 엄마 화자 역으로 제26회 춘사국제영화제 여우조연상을 품에 안았다. 여기에 '내 남자의 여자'로 SBS 연기대상 프로듀서상, '천하일색 박정금'으로 MBC 연기대상 여자 최우수상 등을 수상하며 브라운관과 스크린 양쪽에서 꾸준히 존재감을 인정받았다.

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현재까지 '철인왕후' '60일, 지정생존자' '백설공주에게 죽음을-Black Out'을 비롯해 '레이디 두아' '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'까지 쉼 없는 행보를 이어가고 있는 배종옥. 40년이 넘는 시간 동안 수많은 장르와 인물을 거쳐온 그에게도 아직 처음인 장르가 있었다. 바로 공포다.

배종옥이 선택한 이번 '완벽한 집'은 그가 연기인생 최초로 선택한 현실 밀착 공포 스릴러 장르라는 점에서 새롭게 주목받고 있다.

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극 중 배종옥이 연기한 금림은 세련된 취향과 기품을 지닌 완벽한 집의 주인으로, 갈 곳 없는 규빈(장규리)을 가족처럼 따뜻하게 대해주는 인물이다. 하지만 완벽해 보였던 집에서 기이한 일들이 벌어지는 것과 동시에 다정한 얼굴 역시 조금씩 다른 인상을 드러내기 시작한다. 배종옥은 일상적인 호의와 친절 속에 미묘한 긴장감을 쌓아 올리며 금림을 단순한 공포영화 속 인물이 아닌 쉽게 속내를 짐작하기 어려운 캐릭터로 완성했다.

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배종옥은 "'완벽한 집'은 젊은 세대가 가진 욕망과 희망을 재치있게 담아 이를 공포라는 장르 안에 흥미롭게 풀어낸 작품이라 선택하게 되었다. 공포 영화는 처음이지만, 기존의 공포와는 다른 매력을 느꼈다"며 연기인생에서 처음으로 도전하게 된 이유를 전했다.

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'완벽한 집'은 파격적인 조건으로 최고급 아파트에 입주하게 된 대학생이 우아한 집주인과 함께 살기 시작하며 기이한 사건을 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 장규리, 배종옥, 김민철 등이 출연했고 '옥수역귀신'의 정용기 감독이 연출을 맡았다. 오는 11월 25일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com