'재혼' 오윤아, ♥남편 배려심에 감동 "'발달장애子' 목욕탕 데려가, 남자로서 필요한 것 알려줘"(편스토랑)

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 오윤아가 아들을 향한 남편의 진심 어린 배려에 마음을 열고 재혼을 결심하게 된 계기를 공개했다.

29일 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑') 측은 '축 결혼 오윤아, 남편에게 마음을 열게 된 계기? 민이를 대중목욕탕에 데려간 남편'이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 재혼을 결심하기까지의 과정과 아들 민이를 향한 남편의 따뜻한 마음에 감동했던 오윤아의 이야기가 담겨 관심을 모았다.

공개된 영상에서 오윤아는 처음부터 재혼을 염두에 두고 새로운 만남을 이어온 것은 아니었다고 털어놨다. 그는 "원래 저는 결혼할 생각 자체가 전혀 없었다. 누구를 만나야겠다는 생각도 없었다"고 밝히며 당시의 솔직한 심경을 전했다.

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그런 오윤아의 마음을 움직인 것은 아들 민이를 대하는 현재 남편의 태도였다. 남편은 두 사람이 정식으로 사귀기도 전부터 민이에게 각별한 관심을 보이며 살뜰하게 챙겼다고. 오윤아는 특히 남편이 민이를 데리고 대중목욕탕에 갔던 일을 떠올리며 당시 느꼈던 감동을 전했다.

오윤아는 "사귀기도 전부터 민이에게 너무 잘해줬다. 민이를 데리고 목욕탕에 갔는데, 우리 아빠도 한 번도 데려가 보지 못했던 곳이다. 민이가 대중목욕탕에 처음 가본 것"이라고 설명했다.

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이어 "그때 민이가 삼촌한테 반한 것 같다. 민이가 그런 경험을 처음하니까 목욕탕 안에서도 굉장히 행복했던 것 같다"며 아들의 반응을 전했다.

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무엇보다 오윤아는 남편이 민이를 대중목욕탕에 데려간 행동에 특별한 의미가 있었다고 생각했다. 그는 "남편이 민이를 목욕탕에 데려간 건 의미가 있었던 것 같다. 본인의 아들로 생각하면서 데려간 게 아닐까 싶었다"며 남편의 마음을 헤아렸다.

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단순히 아이와 시간을 보내는 것을 넘어, 민이를 자신의 아들처럼 여기고 자연스럽게 보살피려 했던 남편의 마음이 오윤아에게 깊은 인상을 남긴 것으로 보인다. 결혼을 다시 생각할 계획조차 없었던 그가 마음을 열게 된 데에는 자신뿐 아니라 아들까지 진심으로 품어주는 남편의 모습이 결정적인 계기가 됐다.

홀로 아들을 키우며 겪었던 현실적인 어려움도 솔직하게 털어놨다. 오윤아는 "민이가 남자아이다 보니 제가 챙겨줘야 할 것들이 많은데 어려움도 많았다. '어떻게 가르쳐야 하지?' 고민하고 있을 때 남편이 들어와 살게 됐다"고 밝혔다.

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오윤아는 "민이에게 필요한 것들을 다 가르쳐줬다. 양치하고 머리 감는 거 다 알려준 거다. 남자가 냄새 나면 안 된다고"고 말하며 고마운 마음을 드러냈다. 민이에게 필요한 부분을 세심하게 살피고 직접 가르쳐주는 남편의 모습이 오윤아에게 큰 의지가 됐음을 짐작하게 했다.

한편 오윤아는 2007년 비연예인 남성과 결혼해 아들을 출산했으나 2015년 이혼했다. 이후 홀로 아들을 양육해 온 그는 지난 7월, 이혼 후 약 11년 만에 재혼 소식을 전해 화제를 모았다. 새 남편은 비연예인으로 알려졌다.