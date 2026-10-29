박시후, 1년만에 '가정파탄 주범' 누명 벗었다...유포자에 '징역 10개월'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박시후를 가정파탄에 관여한 인물로 지목했던 SNS 폭로자가 결국 징역 10개월의 실형을 선고받았다. 지난해 8월 박시후가 유부남에게 여성을 소개해 한 가정이 무너지는 데 책임이 있다는 주장이 제기된 지 약 1년 2개월 만이다. 당시 박시후는 "명백한 허위 주장"이라며 강경 대응을 예고했고 법원 역시 관련 게시물에 대한 허위사실 적시 명예훼손 혐의를 유죄로 판단했다.

29일 YTN의 단독 보도에 따르면 서울동부지방법원은 지난 22일 정보통신망법 위반(명예훼손), 개인정보보호법 위반 등의 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 10개월의 실형을 선고했다.

이번 사건은 지난해 8월 온라인을 발칵 뒤집었던 박시후의 사생활 관련 폭로에서 시작됐다.

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당시 한 인플루언서 A씨는 자신의 SNS에 박시후가 전 남편에게 다른 여성을 소개해 가정파탄에 관여했다는 취지의 글을 올렸다. A씨는 박시후와 전 남편이 나눈 대화라고 주장하는 메시지와 사진 등을 공개하며 의혹을 제기했다. 이 과정에서 박시후가 유부남에게 여성을 소개해 줬다는 주장이 온라인을 통해 빠르게 퍼지면서 논란이 확산됐다.

그러나 박시후 측은 처음부터 해당 주장을 전면 부인했다.

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소속사 후팩토리는 지난해 8월 7일 "박시후가 유부남에게 여자를 소개해 주었고 가정파탄에 큰 몫을 했다는 게시글은 사실무근의 허위 사실"이라고 공식 입장을 밝혔다. 이어 법률대리인을 선임하고 명예훼손 고소 등 민형사상 법적 대응에 나서겠다고 예고했다.

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같은 해 11월에도 박시후 측은 A씨가 전 남편의 휴대전화에 저장된 대화와 사진 등을 악의적으로 편집하고 왜곡해 SNS에 공개했다고 주장하며 강경 대응 방침을 재확인했다.

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박시후는 영화 '신의악단' 제작보고회에서도 해당 논란을 직접 언급한 바 있다. 그는 지난해 12월 열린 제작보고회에서 "영화 제작보고회는 15년 만인데 이 자리에서 제 개인적인 일을 언급하는 것에 만감이 교차한다"며 감독과 동료 배우들에게 미안한 마음을 전했다. 그러면서 "작품을 위해 말씀드리자면 명백한 허위 주장에 대해서 법적 절차를 밟고 있는 상황"이라며 "법의 심판에 맡기겠다"고 밝혔다. 이후 약 10개월 뒤 실제 법원에서 관련 혐의에 대한 유죄 판단이 나온 것.

A씨는 지난해 8월 전 남편의 휴대전화와 여권을 절취한 뒤 박시후와 관련한 허위 내용을 SNS에 게시한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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재판부는 정보통신망을 이용한 허위사실 적시 명예훼손 혐의를 유죄로 인정했다. 범행으로 인한 피해가 중대하고 피고인이 피해자들로부터 용서받지 못했으며 엄벌을 요청하는 탄원까지 제기된 점 등을 양형에 반영한 것으로 전해졌다.

박시후 측은 이번 허위사실 유포로 영화 개봉과 연예 활동에 상당한 지장을 받는 등 피해를 입었다는 입장이다.

다만 법적 다툼이 모두 마무리된 것은 아니다.

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A씨는 징역 10개월의 실형 선고에 불복해 항소한 상태다. 이에 따라 형사사건은 상급심에서 다시 판단받게 됐다. 박시후 측 역시 형사 절차와 별개로 민사상 손해배상청구 소송을 진행하고 있다.

한편 박시후는 드라마 '검사 프린세스', '공주의 남자', '청담동 앨리스', '황금빛 내 인생' 등으로 사랑받았다. 지난해에는 영화 '신의악단'을 통해 약 10년 만에 스크린 복귀에 나섰다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com