이선빈 코미디 입소문 탔다..'수능, 출제의 비밀' 첫날 동시기 韓영화 1위

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[스포츠조선 조지영 기자] 코미디 영화 '수능, 출제의 비밀'(이용재 감독, 조이래빗 제작)이 개봉 첫날 관객의 입소문을 얻으며 박스오피스에 안착했다.

대한민국 2급 국가기밀인 수능 출제를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부를 배경으로, 기발한 설정과 믿고 보는 연기파 배우들의 코믹 앙상블로 기대를 모아온 '수능, 출제의 비밀'이 개봉 첫날 동시기 한국 영화 개봉작 박스오피스 1위, 전체 흥행 3위를 기록했다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면, 지난 28일 개봉일 관객수 1만4332명(시사회 포함 누적 관객수 1만6919명)을 기록. 개봉과 동시에 관객들의 뜨거운 선택을 받으며 동시기 한국 영화 박스오피스 최상단에 올라 올가을 극장가 새로운 코믹 흥행 주자로 확실한 눈도장을 찍었다.

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'수능, 출제의 비밀'은 극장을 찾은 실관람객들의 폭발적인 입소문으로도 눈길을 끈다. 개봉 첫날 영화를 관람한 관객들은 "불완전한 제도 속에서 고군분투하는 스승을 보는 뭉클함", "2점짜리 문제를 만난 것처럼 다정하다", "아 너무 웃었네, 오랜만에 정말 재미있는 한국영화다", "시의적절하고 유쾌해서 시간 가는 줄 몰랐다", "정답지에 동그라미 쳐주고 싶은 완성도 높은 영화", "리듬감 있는 블랙코미디의 정수", "본업 잘하는 배우들의 연기 호흡은 말해 뭐해 최고지"등 아낌없는 찬사와 호평을 쏟아내며, 올가을 반드시 극장에서 봐야 하는 필수 관람 영화로 호응을 얻고 있다.

'수능, 출제의 비밀'은 2급 국가기밀인 수능 출제를 위해 40일간 봉인되는 출제 본부에 얼떨결에 합류하게 된 지방 소도시 국어 교사의 좌충우돌을 그린 작품이다. 이선빈, 유재명, 김영민, 전석호 등이 출연하고 '이상한 나라의 수학자' 각본을 집필한 이용재 작가의 첫 연출 데뷔작이다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com