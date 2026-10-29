전현무, 연대→아나운서 출신인데.."국어 때문에 재수, 독해법 몰랐다" ('티처스3')

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[스포츠조선 조윤선 기자] '연세대 출신' 전현무가 재수하게 된 이유를 털어놓는다.

오늘(29일) 밤 10시 방송되는 '티처스3 : 재수전쟁'에서는 재수생 100인 중 선발된 국어반 5인이 수능까지 할께할 최종 3인의 자리를 놓고 다시 경쟁한다. 최종 3인을 결정해야만 하는 '국어 절대강자' 유대종은 "미션을 진행하다가 대상포진이 왔다. 스트레스를 너무 많이 받으면 그렇다고 하더라"라며 '티처'로서도 극심한 심적 부담감을 털어놓았다.

피 말리는 생존 경쟁 속 유대종은 첫 소집부터 '국어반'을 혹독하게 몰아붙였다. 서슬 퍼런 눈빛으로 돌변한 유대종은 학생들의 휴대폰을 전격 압수하며 살얼음판 분위기를 조성했다. 이에 장영란은 "나 이거 너무 좋다. 휴대폰 없어졌으면 좋겠다"며 학부모의 마음으로 유대종의 극악 통제를 반겼다. 여기에 더해 유대종은 "사적 담화 금지다. 대화하면 바로 아웃이다"라며 재수생들의 군기를 바짝 잡았다.

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장영란이 "사담도 안 되냐"며 의아해하자, '재수 경험자' 전현무는 "절대 안 된다. 같이 성적 떨어진다"고 딱 잘라 답했다. 유대종은 "여러분은 날 너무 늦게 만났다. 남들은 뛰고 있는데 여러분은 누워있는 것"이라며 안일한 태도를 향해 매서운 독설을 쏟아냈다. 장영란은 "보는 나도 무섭다. 내가 혼나는 것 같다. '국어 보따리'가 아니라 '독설 보따리'네..."라며 바짝 긴장했다.

그리고 최종 3인을 선정하기 위해 유대종이 준비한 벼랑 끝 미션이 공개됐다. 상상을 초월하는 분량의 국어 지문이 쏟아지며 긴장감을 최고조로 끌어올렸다. 유대종은 "1등급이 할 수 있는 사고를 명시화한 것이다"라며 특유의 '독해법'을 선보였다. 혹독한 미션 현장을 지켜보던 정승제는 "이 방식으로 공부하면 성적이 금방 오르기는 하겠다"며 신기해했다.

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이어 전현무는 "나는 이 나이 먹도록 국어 독해법을 몰랐다. 그냥 읽었다"며 "사실 국어 때문에 재수를 했다. 대충 읽고 시간이 없어 디테일을 다 놓치고 함정에 빠졌던 것"이라고 뼈아픈 과거를 고백했다. 정승제도 "이런 방법이 있다는 걸 처음 알았다"며 충격에 빠졌다. 장영란은 "이렇게 하면 어떤 지문이 등장해도 무섭지 않을 것 같다"며 놀라움을 감추지 못했다. 하지만 모두가 감탄하던 것도 잠시, 순조롭던 솔루션 현장에 돌발 사태가 발생했다. 급기야 제작진이 긴급회의를 소집하는 초유의 상황이 벌어졌다. 유대종은 "이해할 수가 없다"며 격분했다.

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전현무마저 전율케 한 기적의 '1등급 독해법'과, '국어 절대강자' 유대종을 멘붕에 빠뜨리며 제작진 긴급회의까지 부른 사태의 전말은 오늘(29일) 밤 10시 방송되는 채널A '티처스3 : 재수전쟁'에서 확인할 수 있다.