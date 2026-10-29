‘쉬 마려워’ 이어 ‘꼬나보냐’까지… ‘나솔’ 34기 영숙, 필터 없는 입담 ‘깜짝’

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 34기 영숙이 또 한 번 거침없는 발언으로 시선을 집중시켰다. 앞서 남성 출연자들 앞에서 "쉬 마려워", "앉아서 싸세요"라고 말해 화제를 모았던 그가 이번에는 자신을 바라보는 영수에게 "뭘 꼬나보고 있는 거예요?"라고 직격한 것. 예상치 못한 표현에 놀라움을 자아낸 가운데 정작 영수와는 묘한 핑크빛 기류까지 형성됐다.

지난 28일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'(나는 솔로)에서는 34기 '다둥이 특집' 출연자들이 첫 데이트 이후 서로의 마음을 확인하는 모습이 그려졌다.

이날 영숙은 다대일 데이트를 마치고 공용 숙소로 돌아왔다. 자리에 앉은 영숙은 자신을 쳐다보는 영수에 갑자기 날카로운 한마디를 던져 눈길을 끌었다. 영수의 눈빛에 "뭘 꼬나보고 있는 거예요?"라고 물은 것. 반갑게 바라봤을 뿐인 영수에게 대뜸 '꼬나보다'라는 표현을 사용했고 이 장면은 여과없이 전파를 탔다.

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영수는 "반가워서 보고 있는데 그걸 꼬나본다고 하면"이라며 황당하다는 듯 반응했다.

그러자 영숙도 물러서지 않았다. 그는 "반가우면 눈알 장착을 반가움으로 쳐다보세요"라는 취지로 받아치며 특유의 거침없는 입담을 이어갔다.

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두 사람의 대화를 지켜보던 광수는 "이 커플이 제일 재미있어. 너무 웃겨"라며 반응했다. VCR로 이 장면을 보던 출연진도 웃음을 터뜨렸다. MC 데프콘은 두 사람의 티격태격하는 모습에 "저러다 정드는 거 아냐?"라며 새로운 러브라인 가능성을 언급했다.

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영숙의 이 같은 화법은 이번이 처음이 아니다. 영숙은 앞서 지난 14일 방송에서도 생리 현상을 거침없이 언급해 시청자들을 놀라게 했다.

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당시 다른 출연자들과 함께 술자리를 갖던 영숙은 갑자기 "쉬 마려워"라고 말했다. 남성 출연자가 남자 화장실을 이용해도 된다는 취지로 배려하자 영숙은 "앞으로 남자분들 앉아서 싸세요. 예의 있게"라고 답했다. 처음 만난 이성들이 모인 자리에서 다소 민망할 수 있는 이야기를 아무렇지 않게 꺼낸 것.

방송 직후 온라인에서는 영숙의 화법을 두고 반응이 엇갈렸다. 일부 시청자들은 "솔직함이 아니라 무례함"이라며 지나치게 직설적인 표현을 지적했다. 반면 "가식이 없어서 웃기다", "필터링 없이 말하는 스타일"이라며 영숙 특유의 털털한 성격으로 받아들이기도 했다.

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이런 가운데 이번 방송에서 또다시 '꼬나본다'는 표현까지 등장하면서 영숙의 독특한 화법이 다시 주목받게 됐다.

특히 영숙과 영수는 공통점이 많은 출연자이기도 하다.

영숙은 8자매 중 막내로 이미 결혼한 일곱 언니 덕분에 조카만 16명이라고 밝혔다. 영수 역시 누나가 일곱 명인 8남매의 막내다. 영숙은 1988년생으로 인테리어 자재 회사에 근무 중이며 영수는 1989년생으로 건축사 사무소에 재직하고 있다.

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당초 영숙은 첫인상 선택부터 영호에게 호감을 보여왔다. 이번 방송에서도 영호와 3대1 데이트를 진행하며 가족관계와 인생 목표 등에 대해 질문했다. 그러나 영호가 "행복한 가정을 꾸리는 게 인생의 목표"라는 원론적인 답변을 내놓자 영숙은 "속내를 알 수 없는 느낌"이라며 아쉬움을 드러냈다.

이후 영숙의 관심은 뜻밖의 인물에게 향했다. 바로 자신과 티격태격하던 영수였다.

영수는 이날 순자에게 호감을 갖고도 쉽게 다가가지 못하며 답답해했다. 대신 영숙과 끊임없이 농담을 주고받으며 자연스러운 분위기를 형성했다. 방송 후반 영숙은 제작진과의 인터뷰에서 영수에 대해 "툴툴거리지만 어쩌면 자기 여자한테는 더 잘할 수도 있을 것 같다"고 평가했다. 거침없는 말투로 영수를 당황하게 했지만 오히려 그의 새로운 매력을 발견하며 러브라인이 새로운 국면을 맞을 지 이목이 집중되고 있다.

한편 '나는 솔로' 는 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com