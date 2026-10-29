류혜영 "연기 포기하고 미국行, 정착할 생각이었는데 오디션 연락 와"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 류혜영이 연기를 포기하고 미국으로 떠났던 때를 회상했다.

28일 유튜브 콘텐츠 '누가찌품'에서는 '내가 옹졸한 걸까, 네가 무례한 걸까?'라는 제목의 영상이 게재, 배우 류혜영이 게스트로 출연했다.

류혜영은 평소 통닭천사와 닮았다는 말을 많이 듣는다고 밝혔다. 이에 통닭천사는 "혹시 한국을 벗어나고 싶었던 적 있냐. 우리 같은 사람들은 이 제도권 내에서 벗어나려 한다"고 물었고 류혜영은 "늘 벗어나고 싶었다"고 솔직히 밝혔다.

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실제로 미국으로 떠난 적이 있다는 류혜영은 "유학 가고 싶어서 어학연수부터 시작해서 자리를 잡아보자 해서 미국 유학을 갔다가 오디션 연락이 왔다"고 밝혔다.

류혜영은 "그때도 독립영화 하다가 중간에 간 거니까. '연기 이제 안 한다', '연기에 상처 많이 받았다', '이 업계는 안 되겠다. 다른 일을 해야겠다' 했는데 어떻게 수소문해서 연락이 왔다. 상업영화 제작사에서 저랑 미팅을 하고 싶다더라"라며 "연락을 받고 떨렸지만 안 하기로 마음을 먹어서 '저는 미국에 결심하고 왔다. 죄송하다 했는데 스카이프로라도 잠깐 미팅을 하고 싶다더라. 미팅을 했는데 감독님이 '네가 와야 될 거 같다' 했다. 진짜 인생이 이런 건가. 다 버리고 왔는데 연락이 와서 다시 3개월 만에 접고 돌아왔다"고 밝혔다.

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이를 들은 이은지는 "감독님 너무 감사하다. 덕분에 혜영 씨 연기를 우리가 볼 수 있다"고 밝혔고 류혜영은 "은혜 갚은 까치가 되어야 하는데 은혜를 갚기에 너무 멋진 감독님이어서 언제 은혜를 갚을 수 있을지 모르겠다"고 밝혔다.

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그런가 하면 류혜영은 매일 일기를 쓴다며 "일기를 쓰기 시작한 게 불안이 많았을 때 집에 가만히 앉아있질 못하겠더라. 집을 계속 돌아다녔다. 가만히 앉아서 숨쉬는 게 힘들었을 때 '일단 글로써 배설을 해보자', '내가 왜 이렇게 불안한지 써보자' 해서 쓰기 시작했는데 그 자리에서 노트 한 권을 다 썼다"고 밝혔다.

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류혜영은 "2시간 반 동안을 쓰는 행위를 했는데 내가 2시간 반 동안 가만히 앉아 있었네? 아무 내용이 없더라도 이 행위를 함으로써 개운하더라. 힘들 때마다 펜을 쥐고 배설을 해보자 해서 시작된 게 일기 습관"이라 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com