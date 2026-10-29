장항준, 엄청난 금수저었다 "父 사업 대박 나, 강남서 초중고 나와"

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[스포츠조선 김소희 기자] 장항준 감독이 유복했던 유년 시절과 아버지의 사업 성공기를 공개했다.

지난 28일 유튜브 채널 '와우산티비'에는 '거장과 함께 사람이 싫은 이야기..가 안끝나요 (ft. 장항준, 옥상달빛) l 사람이 싫다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 장항준 감독이 게스트로 출연해 자신의 어린 시절과 가족 이야기를 들려주는 모습이 담겼다.

이날 장항준은 자신의 출생지를 언급하며 유복했던 집안 환경을 설명했다. 그는 "대구에서 태어났다. 저희 집이 대구에서 큰 나일론 공장을 했다"며 "그때 집이 번성을 했다. 우리 아버지가 사업 촉이 좋았다. 1970년대 대구에서 섬유 붐이 불어서 돈을 버신 것"이라고 회상했다.

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1970년대 대구는 섬유 산업이 활기를 띠던 시기였다. 장항준의 아버지 역시 이러한 시대적 흐름 속에서 사업을 성장시켰고, 가족은 비교적 풍족한 생활을 누릴 수 있었다. 장항준은 아버지가 당시 산업의 흐름을 빠르게 파악하고 사업을 확장해 나갔다고 설명했다.

하지만 아버지는 섬유 산업의 호황이 영원히 이어지지는 않을 것이라고 판단했다. 장항준은 "점점 섬유를 이 사람, 저 사람 다 하더라. 섬유의 시대가 끝난 것 같아서 1979년도에 서울로 이주를 한다"고 밝혔다.

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이어 서울로 거처를 옮긴 뒤에는 부동산 개발 사업에 뛰어들었다고 전했다. 장항준은 "본격적인 부동산 개발의 시대라고 생각해서 강남, 부천, 부평 일대를 개발하는 건축업을 하셨다. 1980년대 광풍을 탔다"고 말했다.

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섬유 산업으로 성공을 거둔 데 이어 부동산 시장의 성장 가능성까지 내다본 아버지의 선택을 전한 것. 장항준은 아버지가 시대의 변화를 읽고 새로운 사업 기회를 포착했던 일화를 들려주며 당시 집안의 분위기를 생생하게 전했다.

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그러면서 장항준은 과거와 현재의 달라진 사회 분위기를 언급하며 특유의 유쾌한 입담도 뽐냈다. 그는 "지금이라 두 분과 겸상하는 거지 개화기 때에는 상상도 못 할 일"이라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

또한 장항준은 서울로 이주한 뒤 강남에서 학창 시절을 보냈다고 밝혔다. 그는 이른바 '8학군'으로 알려진 휘문고등학교 출신으로, 서울에 정착한 이후 초등학교 때부터 강남에서 생활했다고 전했다.

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장항준은 "서울에 왔을 때 강남으로 이사 와 초등학교 때부터 다녔다"고 설명했다. 대구에서 유년기를 보내고 서울로 올라온 뒤 강남에서 학창 시절을 보낸 그의 성장 배경에도 관심이 쏠렸다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com