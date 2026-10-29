조정석, 장항준♥김은희 '왕사남2' 주연 제안에 "출연료 800억 주셔야" ('거장항준')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 조정석이 '왕사남2' 주연 제안을 받고 출연료 협상에 나선다.

오늘(29일) 방송되는 SBS 예능 '거장항준'(연출 이동원, 감유민/ 작가 김명정/ 공동제작 컨텐츠랩 비보)에서 장항준 감독이 차기작 '왕사남2'의 큰 그림을 공개한다. 장항준은 "'왕사남2'는 조선시대 실화를 바탕으로 한 이야기"라고 운을 뗀 후 "가마꾼들의 카체이싱을 넣으려 한다"고 사극의 상식을 뒤집는 전개를 암시해 웃음을 자아낸다.

뿐만 아니라 조정석의 좀비 연기에 영감을 얻은 장항준은 "좀비도 등장한다"고 재빨리 덧붙이며 장르의 확장을 예고한다고. 급기야 "좀비 등장신은 '조선시대 좀비'라 김은희 작가가 집필하고 있다"고 폭탄 발언을 한다. 장항준의 입이 열릴수록 걷잡을 수 없이 스케일이 커지는 '왕사남2'의 세계관에 절로 폭소가 터진다.

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이 가운데, 배우 조정석이 '왕사남2'의 주연으로 낙점돼 눈길을 끈다. 장항준이 "2억 달러를 투자 받았다"라며 입을 나불거리자 송은이는 "2억 달러가 한화로 얼마인 줄은 알고?"라고 응수해 장항준을 당황케 한다. 이어 주연으로 발탁된 조정석은 "출연료는 800억 정도는 주셔야 한다"라고 장항준이 그리는 '왕사남2' 스케일에 걸맞는 개런티를 외쳐 거장사단을 긴급 회의에 돌입하게 한다고. 한마디 한마디가 더해질수록 몸집을 불리는 모함준(모함+장항준)의 초대형 프로젝트에 과연 어디서부터 어디까지가 진실일지 궁금증을 폭발시킨다.

한편, SBS가 선보이는 시네마틱 토크 예능 '거장항준' 3회는 오늘 오후 10시 20분에 방송된다.