박위, '낙상 논란' 가라앉기도 전에...아내 친구 향한 '무례한 발언' 또 '뭇매'

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[스포츠조선 박아람 기자] 유튜버 박위가 아내 송지은의 친구에게 건넨 과거 발언으로 온라인에서 다시 주목받고 있다.

최근 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 박위가 송지은의 친구이자 CCM 가수인 여니엘과 대화하는 장면이 담긴 영상이 확산하고 있다. 해당 장면은 지난 7월 유튜브 채널 '위라클'에 공개된 영상 '그녀에게 결혼의 맛을 느끼게 해줬어요'에서 나온 것이다.

영상 속 송지은은 친구 여니엘을 집으로 초대해 함께 식사하는 시간을 가졌다.

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세 사람은 박위와 송지은이 연애를 시작했을 무렵의 이야기를 시작했다. 여니엘은 당시 박위를 알아봤지만, 옆에 있던 송지은이 무척 아름다워 눈길이 갔다고 회상했다. 그러면서 송지은이 박위를 자신의 남자친구라고 소개하자 그 자리에서 눈물을 흘렸다고 설명했다.

여니엘의 이야기를 들은 박위는 "혹시 그 눈물이 뭐 원래 나를…"이라며 말을 흐렸다. 여니엘이 과거 자신에게 호감이 있었던 것 아니냐는 의미로 받아들일 수 있는 농담이었다.

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하지만 여니엘과 송지은은 별다른 반응을 보이지 않았다. 박위는 이내 사과의 말을 건넸고, 송지은은 친구가 자신과 헤어지게 되는 상황을 아쉬워해 눈물을 흘린 것 아니겠느냐는 취지로 대화를 정리했다. 박위는 이후 농담을 하려던 것이었지만 두 사람이 이해하지 못했다는 취지로 덧붙였다. 영상에는 해당 개그를 이해했다면 댓글을 남겨 달라는 자막도 등장했다.

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이 장면이 다시 퍼지면서 일부 누리꾼들은 박위의 농담이 적절했는지를 두고 비판적인 의견을 내놓고 있다. 아내가 함께 있는 자리에서 아내의 친구에게 자신을 좋아했던 것이 아니냐는 식으로 말한 것은 상대방을 배려하지 못한 행동이라는 지적이다.

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온라인에서는 "어떻게 그런 착각을 할 수가 있냐", "적절치 않은 농담이었다", "친구 남편이 저러면 너무 부담스러울 것 같다" 등의 반응이 나왔다.

반면 해당 장면만으로 지나치게 확대 해석할 필요는 없다는 의견도 있다. 평범한 농담이 다른 논란들과 맞물리면서 부정적으로 비치고 있다는 시각이다.

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한편 박위는 앞서 KTX에서 휠체어를 이용해 하차하던 중 넘어지는 사고와 관련해 CCTV 영상을 공개했다가 비판을 받았다. 당시 사고 현장에서 도움을 준 사회복무요원의 입장을 충분히 고려하지 않았다는 지적이 제기됐으며, 박위는 이후 사과하고 해당 영상을 비공개 처리했다.

이후 박위의 과거 영상과 발언까지 온라인에서 다시 언급되면서 그를 둘러싼 논쟁이 이어지고 있다.

tokkig@sportschosun.com