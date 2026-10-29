장항준, 유명인 집단 공격에 쓴소리 "연예인이 만만해서, 전국민이 왕따시키는 것과 똑같아"

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[스포츠조선 김소희 기자] 장항준 감독이 유명인을 향한 무분별한 마녀사냥과 온라인상 집단 공격에 소신 있는 발언을 내놨다.

지난 28일 유튜브 채널 '와우산티비'에는 '거장과 함께 사람이 싫은 이야기..가 안끝나요 (ft. 장항준, 옥상달빛) l 사람이 싫다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 장항준 감독이 게스트로 출연해 유명인을 향한 대중의 시선과 집단적인 비난 문화에 대한 생각을 밝혔다.

이날 장항준은 영화 '왕과 사는 남자'로 인기를 얻은 상황을 언급하며 앞으로 자신에게 닥칠 변화에 대한 생각을 전했다. 그는 "언젠간 추락할 것 같다. 그게 언제인지, 그리고 뭐 때문일지 너무 궁금하다"라고 말했다.

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이어 "많은 예측들이 있지만, 저도 가늠이 안 된다"고 덧붙였다. 현재의 인기가 언제까지 이어질지 알 수 없다는 솔직한 심경을 드러낸 것. 특히 장항준은 연예인들이 대중의 관심을 받는 과정에서 때로는 이해하기 어려운 비난에 직면하기도 한다며 이야기를 이어갔다.

그는 "요즘 연예인들이 저게 잘못인가 하는 일에 대해서도 갑자기 지탄을 받고 공격을 받는다"며 유명인을 향한 과도한 비난 현상을 짚었다.

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이어 "잘못한 것도 없는데 한 사람이 뜯으면, 저 사람이 뜯으니까 진짜 문제 있는 사람처럼 보인다. 그러다 보니 잘 모르는 사람도 '어? 이미지가 안 좋은 것 같아'가 된다. 그럼 이 사람이 받는 상처는 교실에서 받는 왕따 같은 것"이라고 설명했다.

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이에 옥상달빛의 김윤주 역시 공감을 표했다. 김윤주는 "전 국민이 왕따 시키는 것"이라고 말하며 유명인을 향한 집단적인 비난이 불러올 수 있는 문제를 짚었다.

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장항준은 대중이 비난에 동참하는 심리도 언급했다. 그는 "잘 알지도 모르면서 괜히 동참해야 할 것 같지 않냐. 교실에서 있던 왕따가 사회에 나와서 내 일상에서 그러기 쉽지 않다. 그러니 자기 스트레스를 풀려고 만만한 연예인을 공격하는 것 같다"고 이야기했다.

특히 장항준은 타인을 헐뜯는 행위에 대해 강한 어조로 비판했다. 그는 "나는 그런 게 정말 비겁하다고 생각한다. 왜 자기계발을 하지 않고 남을 헐뜯는데 인생을 허비하는지 모르겠다"라고 말했다.

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유명인이라는 이유만으로 무분별한 비난의 대상이 되거나, 일부의 공격이 집단적인 여론으로 번지는 현상에 일침을 가한 것. 장항준은 타인을 향한 비난에 쉽게 동참하기보다 자신의 삶을 돌아보고 스스로를 발전시키는 데 집중해야 한다는 취지의 생각을 전하며 공감을 불러일으켰다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com