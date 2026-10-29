'아들상' 성현주, 박나래·장도연 보고 무너졌다 "내 세상은 병원인데"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 성현주가 아들 병간호 중 무너졌던 순간을 털어놨다.

28일 신기루의 유튜브 채널에서는 개그우먼 성현주가 출연했다.

성현주는 2020년 8살이었던 첫째 아들을 패혈증으로 떠나 보낸 후 2025년 둘째 딸을 출산했다.

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성현주는 "나는 그런 일을 겪었기 때문에 아이에 있어서 둘째 육아가 숭고할 거라고 생각하는 사람들이 있다. 당연히 귀하지만 숭고할 건 없다"며 "첫째 아들이 천일 정도를 의식 없이 병원 중환자실에 있었다. 2년 정도 있고 일반병실로 데리고 가서 내가 완전히 보살폈는데 대학병원에 외래로 오는 아이들이 있다. 걔네들도 아파서 오는 건데 너무 부럽더라. 데리고 와서 치료를 받고 집에 데려와서 밥 먹이고 재우는 사소한 일상이 정말 하고 싶었다"고 털어놨다.

성현주는 "둘째가 이유도 없이 울면 '왜 그렇게 울어' 하면서도 첫째가 3년 동안 울 수가 없으니까 우는 아기들이 그렇게 부러웠다. 그래서 한 번씩 상기를 시킨다. 둘째가 울 때 고맙더라. 어제는 밤에 그래서 머리끈을 힘들게 푸니까 따가워서 하지 말라고 우는데 표현해주는 게 너무 고마워서 안고 고맙다고 했다. 한번씩 상기를 하려고 하는데 잊을 때가 있다"고 밝혔다.

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신기루 역시 당시 성현주를 보러 중환자실에 갔다고. 아들의 병간호를 위해 중환자실에 짐을 풀고 살았다는 성현주는 "개그우먼들이 주기적으로 와서 바깥세상 얘기를 해주면 바깥세상에 나가고 싶었다. 나는 이게 내 세상이고 이 안에서만 살아야 되는데"라며 "일반 병실로 아기를 데리고 올라갔다. 새벽에 TV를 켰는데 나래랑 도연이 같이 나오는 방송이 나오더라. 내가 같이 출발했는데 나는 저 땅 속 끝에 있고 나래랑 도연이는 저 멀리 있는 거 같았다. 한번씩 훅 주저앉을 때가 있다. 내가 방송이 없고 스타가 되지 못해서가 아니라 그냥 상황 자체가 내가 무슨 죄를 이렇게 많이 지었을까 싶었다"고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com