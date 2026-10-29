악뮤 이찬혁·이수현, 북한산뷰 3층집 공개..운동방·노래방까지 "동거 연장 고민"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 악뮤 이찬혁과 이수현이 3층 셰어하우스를 공개한다.

오는 31일 토요일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 노시용, 연출 채현석·김해니·이다운·서예나·강연주, 작가 여현전) 422회에서는 남매 듀오 악뮤(AKMU)가 단독 게스트로 출격해 기대감을 높인다.

먼저 북한산 파노라마 뷰가 한눈에 펼쳐지는 이찬혁과 이수현의 3층 셰어하우스가 시선을 사로잡는다. 갤러리를 연상케 하는 감각적인 인테리어와 운동방ㆍ노래방 등 다채로운 공간이 눈길을 끄는 가운데, 곳곳에 자리한 독특한 소품들이 흥미를 더한다. 특히 영감 충전소인 이찬혁의 방이 최초로 공개돼 궁금증을 높인다.

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한편 동거 2년 차로, 집 계약 만료를 앞둔 악뮤 남매의 깜짝 발표도 이어진다. 두 사람은 "1년 더 같이 살아보는 방향으로 논의 중"이라며, 동거 연장 가능성을 긍정적으로 밝혀 참견인들을 놀라게 한다. 특히 이찬혁은 "같이 안 살면 이수현 손해"라며 새로 구한 보금자리에 대한 자신감까지 내비쳐 궁금증을 더한다. 올해 계약 만료 후 따로 살기로 했던 남매가 다시 동거를 고민하게 된 이유는 무엇일지 관심이 집중된다.

이어 '레트로 덕후' 이찬혁의 개성 넘치는 출근길도 공개된다. 그는 국내에 단 한 대뿐인 2004년식 올드카를 타고 어딘가로 향하는데. 수동 창문 손잡이부터 CD 플레이어까지, 아날로그 감성이 고스란히 살아 있는 올드카 안에서 펼쳐지는 이찬혁표 낭만 드라이브가 색다른 볼거리를 선사할 전망이다.

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악뮤 이찬혁X이수현의 특별한 셰어하우스 라이프와 개성 넘치는 출근길 풍경은 오는(31일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.