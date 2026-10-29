이민정, 절친 女배우들 총출동한 골프 회동…윙크·입술 쭉 ‘장꾸미’

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이민정이 왕빛나, 이소연, 이윤미와 골프장에서 유쾌한 시간을 보냈다. 네 사람은 진지한 표정으로 사진을 찍어보려다가도 결국 웃음을 터뜨리는 등 여배우들의 꾸밈없는 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

왕빛나는 최근 자신의 SNS에 "골프코드 맞는 우리들. 만나면 늘 웃느라 힐링이지모~"라는 글과 함께 이민정, 이윤미, 이소연과 골프 라운딩을 즐기는 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 네 사람이 골프장에서 나란히 모여 셀카 영상을 촬영하는 모습이 담겼다.

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이민정을 비롯한 네 사람은 카메라 앞으로 가까이 모여 얼굴을 비추고 손을 흔들며 반가움을 표현했다. 환한 미소를 지은 채 카메라를 바라보는 모습에서 오랜 시간 쌓아온 친분이 느껴진다.

이민정은 다른 배우들과 자연스럽게 어울리며 특유의 밝은 분위기를 드러냈다. 무대나 촬영장이 아닌 골프장에서 편안하게 웃고 있는 모습이 색다른 매력을 자아냈다.

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이어진 장면에서는 네 사람의 장난기 넘치는 모습이 포착됐다. 왕빛나는 "우리 한 번 웃기게 포즈해보자"며 색다른 사진 촬영을 제안했다. 이에 배우들은 각자 개성 있는 포즈를 취하며 유쾌한 분위기를 연출했다.

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진지한 표정으로 카메라를 바라보려는 시도도 이어졌다. 그러나 이내 웃음이 터져 나오면서 계획은 뜻대로 되지 않았다. 왕빛나는 영상에 "심각한 표정하자고 해놓고 또 웃는 우리"라는 문구를 덧붙이며 좀처럼 웃음을 참지 못하는 네 사람의 모습을 공개했다.

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골프 라운딩 도중 즐긴 식사 시간도 눈길을 끌었다. 이들은 골프장에서 피자를 주문해 나눠 먹으며 여유로운 시간을 보냈다. 함께 운동을 즐기는 것은 물론 식사를 하면서도 화기애애한 분위기를 이어갔다.

무엇보다 네 사람의 골프 회동은 이번이 처음이 아니다. 이민정과 왕빛나, 이윤미, 이소연은 지난해 9월에도 함께 골프 라운딩을 즐긴 바 있다. 당시에는 이윤미의 생일을 기념해 골프장에서 축하 자리를 마련하고 단체사진을 공개해 화제를 모았다.

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지난 6일에도 이민정과 이소연, 이윤미는 충남 천안 우정힐스 컨트리클럽에서 열린 골프 브랜드 행사에 나란히 참석했다.

이민정과 왕빛나는 최근 종영한 드라마 '그래, 이혼하자'에서 함께 호흡을 맞춘 인연도 있다.

한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 최근에는 개인 유튜브 채널 '이민정 MJ'를 통해 가족과의 여행, 육아 등 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com