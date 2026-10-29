'이재민'을 '이재명'으로…구룡마을 화재 썸네일 오기 사과 "직원 실수"

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[스포츠조선 박아람 기자] 연합뉴스TV가 서울 강남구 구룡마을 화재 관련 소식을 전하는 과정에서 유튜브 섬네일에 잘못된 문구를 표기해 사과했다. 화재 피해 주민을 의미하는 '이재민'을 '이재명'으로 잘못 기재한 사실이 알려지면서 온라인상에서 논란이 일었다.

지난 28일 오전 5시 20분께 연합뉴스TV는 서울 강남구 구룡마을에서 발생한 화재가 약 13시간 만에 완전히 진압됐다는 소식을 유튜브 라이브 방송을 통해 전했다.

그러나 이 과정에서 사용된 섬네일에는 '[속보] 강남 구룡마을 화재 완진 이재명 100여명'이라는 문구가 표시됐다. 화재로 인해 발생한 이재민 100여 명을 설명하려던 자막에서 '이재민'을 '이재명'으로 잘못 표기한 것이다.

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해당 섬네일은 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 통해 확산하며 주목받았다.

논란이 이어지자 연합뉴스TV는 이날 오후 해당 자막 오류에 대해 사과했다. 방송사는 담당 직원의 실무상 실수로 잘못된 문구가 송출됐으며, 오류를 확인한 뒤 수정해 다시 내보냈다고 설명했다.

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연합뉴스TV는 방송을 통해 "연합뉴스TV는 오늘(28일) 오전 05시 20분, 강남 구룡마을 화재 완진과 관련한 유튜브 콘텐츠를 송출하는 과정에서 썸네일 자막에 '이재민 100여명'을 '이재명 100여명'으로 오기해 송출했습니다.

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자체 조사 결과, 담당 직원의 단순 실무적 실수로 3분만에 바로 잡아 재송출 했지만 사회적 관계망, SNS에는 일부 유포된 것으로 확인됐습니다. 이로 인해 거명된 이재명 대통령과 시청자 여러분께 착오와 불편을 끼쳐드린 점 깊이 사과 드립니다"라고 밝혔다.

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tokkig@sportschosun.com