'마마 어워즈' 측 "올해 호스트는 박보검, 이틀간 가이드 역할"

제4회 청룡시리즈어워즈(Bluedragon Series Awards)가 18일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 업비트 인기스타상을 수상한 박보검이 수상 소감을 말하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.18/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 박보검이 올해도 '마마 어워즈' 호스트로 나선다.

윤신혜 Mnet 사업부장은 29일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 열린 '2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)' 간담회에서 "박보검이 올해도 호스트로 함께 하게 됐다"라고 했다.

'마마 어워즈'는 1999년 '영상음악대상'으로 출발해 2009년 아시아 음악 시상식으로 확대됐고, 2022년 현재의 명칭으로 리브랜딩했다. 올해는 11월 20일과 21일 양일간 일본 교세라 돔 오사카에서 열린다.

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올해 메인 콘셉트는 '뮤직 인터스텔라(A MUSIC INTERSTELLAR)'다. 음악을 매개로 시공간과 세대, 취향의 경계를 넘어선다는 의미를 담았다. 이를 바탕으로 다양한 세대와 장르의 아티스트들이 함께하는 '올 제너레이션' K팝 무대를 선보일 예정이다.

윤신혜 Mnet 사업부장은 "시간과 공간, 상상과 실제를 초월한 뮤직 인터스텔라 안에서 별과 별 사이를 자유롭게 유영하고, 뜻밖의 설렘과 눈부신 음악의 힘을 마주하는 과정이 콘셉트다"라고 콘셉트를 설명했다.

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20일, 21일은 각각 챕터1, 챕터2로 나눠진다. 윤 부장은 "챕터1은 아티스트 카테고리로 이뤄진다. 가수 부분의 시상식이 진행된다"고 했다. 챕터2는 퍼포먼스 카테고리다. 윤 부장은 "각 장르 부문의 노래, 뮤직비디오, 댄스 등 작품에 따른 시상식이 이뤄진다"라고 전했다.

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이 두 챕터를 이어줄 호스트는 배우 박보검이 맡았다. 윤 부장은 "'마마 어워즈'하면 빼놓을 수 없는 분이다. 2016년 처음 인연을 맺은 후, '마마 어워즈' 순간을 함께 해오셨다"고 밝혔다.

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이어 "음악에 대한 보검 씨의 진정성은 '마마 어워즈'의 깊이를 더해준다. 박보검 씨가 챕터1과 챕터2를 연결해주는 가이드 역할을 해주실 예정이다"고 했다.

박보검도 영상으로 인사했다. 박보검은 "이틀 간 마마가 전하고자 하는 음악의 진심을 전하고자 한다. 이번엔 '뮤직 인터스텔라' 스토리텔러로 이 과정을 전할 예정이다. 전 세계 K팝 팬들이 기다려온 순간인 만큼, 상상 그 이상의 무대를 만들려고 한다. 특별한 여정을 함께 해주시면 감사하겠다"고 했다.

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'2026 마마 어워즈'는 오는 11월 20일(금)과 21일(토) 양일간 일본 교세라 돔 오사카에서 열린다. Mnet에서 생방송되며, 엠넷플러스 등 주요 디지털 플랫폼을 통해서도 전 세계에 실시간 중계된다

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com