이창동 감독 "가장 힘들게 찍은 영화는 '밀양', 전도연도 날 원망했을 것"

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[스포츠조선 김소희 기자] 이창동 감독이 영화 '밀양'을 가장 힘들게 촬영한 작품으로 꼽으며 배우 전도연과 함께했던 당시를 회상했다. 극한의 감정을 연기해야 했던 전도연에게 표현보다 감각 자체에 집중해 달라고 주문했던 일화를 공개하며, 촬영 당시 두 사람이 겪었던 고충을 털어놨다.

지난 28일 유튜브 채널 '이동진의 파이아키아'에는 '이창동이 돌아본 자신의 영화 [버닝]·[시]·[밀양]·[오아시스]·[박하사탕]·[초록물고기]'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 이창동 감독이 자신의 대표작들을 돌아보며 작품에 얽힌 비하인드와 촬영 당시의 이야기를 들려주는 모습이 담겼다.

이날 이창동은 영화 '밀양'을 언급하며 가장 힘들었던 작품으로 꼽았다. 그는 "가장 힘들게 찍은 영화가 '밀양'이다. 특히 전도연 씨가 힘들어했다"며 "제 의지가 아니어도 이렇게 저렇게 하다 보니까 많이 힘들었던 영화"라고 회상했다.

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특히 이창동은 당시 주연 배우였던 전도연에게 평소와는 다른 연기 방식을 요구했다고 밝혔다. 그는 "전도연 씨 같은 경우는 워낙에 연기를 잘한다고 소문난 배우였다. 주로 표현을 잘한다. 절묘하게 표현한다"면서도 "제가 '밀양'에서는 표현하지 말라고 했다. 그냥 느끼기만 하라고 했다"고 설명했다.

그는 "문제는 신애라는 '밀양' 주인공의 느낌은 보통 사람이 할 수 없는 느낌이다"라며 "전도연 씨도 겪어본 적 없던 남편 죽고 애를 잃은 감정을 느끼라고 하니 본인은 황당한 노릇이었을 것"이라고 말했다.

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이창동은 구체적인 장면을 예로 들며 전도연에게 어떤 연기를 주문했는지도 공개했다. 그는 "예를 들면 '밀양'에서 집에 늦게 왔는데 아기가 없어졌다. 그때 유괴범한테 전화가 온다. 그때의 고통, 충격 그걸 보통 사람이 어떻게 느끼냐"며 당시 장면을 떠올렸다.

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이어 "물론 전도연 씨는 표현은 어떻게 할 수 있을 거다. 잘하는 배우니까. 근데 제가 표현하지 말고 그냥 떨기만 하라고 했다. 일부러 떨려고 하지 말고 그냥 자기도 모르게 떨렸으면 좋겠다라고 주문했다. 배우 입장에선 있을 수 없는 주문일 수도 있지만 영화에서는 실제로 그렇게 보인다"라고 덧붙였다.

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감정을 적극적으로 드러내거나 의도적으로 표현하는 대신, 인물이 느끼는 충격이 몸의 반응으로 자연스럽게 나타나길 바랐다는 것이다. 이창동은 배우가 감정을 보여주기 위해 연기하는 순간보다 감정에 사로잡혀 자신도 어쩔 수 없이 반응하는 순간을 카메라에 담고자 했던 것으로 보인다.

하지만 이러한 연기 방식은 배우에게 결코 쉽지 않은 과정이었다. 이창동은 "그런 식이었다. 본인이 얼마나 힘들겠냐. 근데 그 장면을 하면 더 힘든 감정이 기다리고 있다. 배우로서 힘들었고 우리 두 사람의 텐션이 계속되고 있었다. 그게 촬영장을 계속 누르고 있었다"며 촬영 당시의 무거운 분위기를 전했다.

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이어 "제가 원망스러웠을 수도 있다"고 덧붙였다. 작품의 완성도를 위해 끊임없이 감정의 깊이를 요구하는 감독과 이를 실제 연기로 구현해야 하는 배우 사이에 상당한 긴장감이 이어졌다는 설명이다. 특히 극단적인 비극을 겪는 인물의 감정을 매 장면 이어가야 했던 만큼, 전도연에게도 심리적으로 쉽지 않은 촬영이었을 것으로 짐작된다.

그럼에도 이창동은 촬영이 끝난 뒤에는 서로를 향한 감정이 자연스럽게 풀렸다고 밝혔다. 그는 "저는 받아들였다. 물론 촬영 끝나면 미운 감정이 눈 녹듯 사라졌다. 그 뒤로 아주 오랫동안 친구로 잘 지냈다"고 말했다.

한편 영화 '밀양'은 이창동 감독이 연출하고 전도연과 송강호가 출연한 작품으로, 남편을 잃은 여성이 아들마저 잃은 뒤 겪는 고통과 내면의 변화를 그렸다. 전도연은 이 작품으로 제60회 칸국제영화제에서 여우주연상을 수상하며 세계적인 주목을 받았다.