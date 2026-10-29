'유도 쌍둥이' 조준호·조준현, 나란히 핑크빛...'2:2 더블데이트' 성사

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] '유도 쌍둥이' 조준호·조준현 형제가 민속촌에서 2대2 동반 데이트에 나서며 핑크빛 기류를 형성한다.

30일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 소개팅 이후 핑크빛 '썸'을 꽃피우고 있는 '미녀와 야수' 커플 조준현-소이원 'MZ 핫플' 민속촌에서 조준호와 소이원의 절친한 언니를 불러 자연스레 동반 데이트를 즐기는 하루가 펼쳐진다.

이날 조준현을 따라 민속촌에 온 조준호는 소이원과 절친을 기다리며 잔뜩 긴장한다. 얼마 후, 소이원이 절친과 함께 나타나자 조준현은 벌떡 일어나 소이원에게 '웰컴 포옹'을 하면서 상남자 매력을 뽐낸다. 두 사람의 스킨십을 지켜본 조준호는 이에 질세라 처음 본 소이원의 절친에게 냅다 '포옹' 인사를 시도해 웃음을 안긴다.

Advertisement

유쾌한 첫 만남 후, 조준호는 소개팅 기류를 조성하며 소이원의 절친에게 질문을 퍼붓는다. 이때 조준호가 "제 나이는 1988년생"이라고 밝히자, 소개녀는 "사실 제가 지드래곤(GD)의 '찐팬'이라 88년생을 좋아한다"며 반가워한다. 자신감을 얻은 조준호는 갑자기 "거제 야호~"를 외치며 'GD 성대모사'와 리센느 유행어를 동시에 선보인다. 스튜디오에서 이를 본 '연애부장' 송해나는 "너무 갑자기 들어와서 당황스럽다"며 '입틀막' 하고, '교장' 이승철 역시 "내가 아무것도 하지 말라고 그동안 누누이 당부했는데"라고 지적해 짠내 웃음을 자아낸다.

그러나 스튜디오 출연진들의 우려와 달리, '유도 쌍둥이'는 특유의 티키타카와 능청스러움을 무기로 두 여자에게 쉴 새 없이 플러팅을 한다. 이에 탁재훈과 송해나는 "정말이지 자존심이 1도 없어 보인다", "습관성 양념 치지 마!"라고 잔소리를 한다. 하지만 '기세'로 밀고나가는 쌍둥이 형제의 폭주기관차급 플러팅에 '스튜디오 멘토군단' 모두는 "어쩌면 얘네가 맞을 수도 있어…"라며 새로운 깨달음을 얻는다. 과연 '유도 쌍둥이'가 준비한 데이트 필살기가 무엇인지, 소이원의 절친은 조준호의 박력 넘치는 대시에 어떤 반응을 보였을지 관심이 집중된다.

Advertisement

'유도 레전드' 쌍둥이 형제의 '동반 데이트' 현장은 30일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.