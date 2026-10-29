'마마 어워즈' 측 "빅뱅, 둘리와 컬래버…레전드 아티스트와 레전드 캐릭터 만남"

빅뱅. 사진제공=YG엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 빅뱅과 둘리가 '마마'에서 만난다. .

윤신혜 Mnet 사업부장은 29일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 열린 '2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)' 간담회에서 "빅뱅이 둘리와 컬래버할 예정"이라며 "레전드 아티스트와 레전드 캐릭터의 만남"이라고 했다.

'마마 어워즈'는 1999년 '영상음악대상'으로 출발해 2009년 아시아 음악 시상식으로 확대됐고, 2022년 현재의 명칭으로 리브랜딩했다. 올해는 11월 20일과 21일 양일간 일본 교세라 돔 오사카에서 열린다.

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올해 메인 콘셉트는 '뮤직 인터스텔라(A MUSIC INTERSTELLAR)'다. 음악을 매개로 시공간과 세대, 취향의 경계를 넘어선다는 의미를 담았다. 이를 바탕으로 다양한 세대와 장르의 아티스트들이 함께하는 '올 제너레이션' K팝 무대를 선보일 예정이다.

출연진 규모도 확대된다. 올해는 단일 지역 기준 역대 최다 퍼포밍 아티스트가 참여할 예정이다. 라인업에는 빅뱅, CL, 알파드라이브원, 베이비몬스터, 코르티스, 엔하이픈, 아일릿, INI, 키키, 르세라핌, 나연, NCT 위시, 리센느, 올데이 프로젝트, 제로베이스원 등이 이름을 올렸다.

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그런 가운데, 애니메이션과의 협업도 공개된다. '아기공룡 둘리'와의 만남도 예정돼 있는 것.

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윤 부장은 "둘리와 둘리 친구들이 '마마' 무대에서 아티스트들과 만날 예정이다. 그 주인공은 빅뱅이다. 레전드 아티스트와 레전드 캐릭터의 만남이 어떻게 이뤄질지 기대되지 않느냐. 열심히 준비하고 있다. 꿈과 상상력이 더한 아이코닉한 스테이지로 만들겠다"고 했다.

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'2026 마마 어워즈'는 오는 11월 20일(금)과 21일(토) 양일간 일본 교세라 돔 오사카에서 열린다. Mnet에서 생방송되며, 엠넷플러스 등 주요 디지털 플랫폼을 통해서도 전 세계에 실시간 중계된다

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com