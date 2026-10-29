'마마 어워즈' 측 "엔하이픈, 영화 '듄' 무대 꾸민다…뱀파이어+우주 세계관 만남"

엔하이픈. 사진제공=빌리프랩

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 엔하이픈이 영화 '듄'과 만난다.

윤신혜 Mnet 사업부장은 29일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 열린 '2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)' 간담회에서 "엔하이픈이 영화 '듄: 파트3' 무대를 꾸민다"라며 "뱀파이어와 우주 세계관 만남을 기대해 달라"고 했다.

'마마 어워즈'는 1999년 '영상음악대상'으로 출발해 2009년 아시아 음악 시상식으로 확대됐고, 2022년 현재의 명칭으로 리브랜딩했다. 올해는 11월 20일과 21일 양일간 일본 교세라 돔 오사카에서 열린다.

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올해 메인 콘셉트는 '뮤직 인터스텔라(A MUSIC INTERSTELLAR)'다. 음악을 매개로 시공간과 세대, 취향의 경계를 넘어선다는 의미를 담았다. 이를 바탕으로 다양한 세대와 장르의 아티스트들이 함께하는 '올 제너레이션' K팝 무대를 선보일 예정이다.

출연진 규모도 확대된다. 올해는 단일 지역 기준 역대 최다 퍼포밍 아티스트가 참여할 예정이다. 라인업에는 빅뱅, CL, 알파드라이브원, 베이비몬스터, 코르티스, 엔하이픈, 아일릿, INI, 키키, 르세라핌, 나연, NCT 위시, 리센느, 올데이 프로젝트, 제로베이스원 등이 이름을 올렸다.

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이 가운데 엔하이픈이 영화 '듄 파트3' 무대를 꾸민다. 윤 부장은 "엔하이픈은 명확한 세계관을 가지고 있는 팀이다. 영화 '듄'이 가지고 있는 우주 세계관과 엔하이픈이 가지고 있는 뱀파이어 세계관이 만나, 어떤 무대를 꾸밀지 기대해 달라"고 당부했다.

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'2026 마마 어워즈'는 오는 11월 20일(금)과 21일(토) 양일간 일본 교세라 돔 오사카에서 열린다. Mnet에서 생방송되며, 엠넷플러스 등 주요 디지털 플랫폼을 통해서도 전 세계에 실시간 중계된다