남보라, 子 손톱 깎다 상처 낸 남편에 울컥…결국 무릎 꿇고 사죄

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 남보라가 아들의 상처에 속상해했다.

29일 남보라의 유튜브 채널에서는 '아기와 더현대 갈 수 있을까?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

아들 콩알이가 태어난지 두 달 됐을 때 찍은 영상을 공개한 남보라. 남보라는 아들과 외출에 도전했다. 짐을 잔뜩 챙기고 나온 남보라에게 남편의 전화가 왔다. 남편은 "콩알이 어디로 데려갔냐. 콩알이 보러 왔는데 콩알이가 없다"고 놀랐고 남보라는 "같이 가자"고 제안했다. 이에 더현대로 간 세 사람. 외출에 신난 남보라는 "아기 또 낳으라 하면 낳을 수 있다"고 밝혔고 남편은 "이번엔 딸로 부탁 드린다"고 밝혔다. 첫 외출과 달리 여유롭게 아이를 돌본 남보라는 "밖에 나와서 환기시키니까 머리가 좀 비워지는 기분"이라고 만족했다.

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하지만 다음날 오후 일이 터졌다. 남보라는 "콩알이가 다쳤다. 아빠가 아침에 손톱 깎다 실수를 냈다"고 토로했다. 속상한 마음으로 아들의 상처를 소독한 남보라. 남편이 집에 오자 남보라는 "아빠 사죄해라. 사과해라. 이게 뭐냐"고 외쳤다.

무릎을 꿇고 앉은 남편은 "아침에 보니까 얼굴을 긁었더라. 안 되겠다 싶었다. 아빠 무릎 꿇고 있다"고 사과했다. 남보라는 "(아들이) 안 울었냐"고 물었고 남편은 "자고 있었다. 손톱 깎다가 악 하더라. 뭔가 잘못됐구나 해서 봤는데 5분 동안 피가 안 나더라. 얇게 했나 보다 했는데"라고 속상해했다.

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wjlee@sportschosun.com