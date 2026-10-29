전현무, '나혼산' 조작 논란 마음고생 심했나.."눈물이 나려고 해" 또 울컥

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] '나 혼자 산다' 카자흐스탄 즉흥 여행을 둘러싼 조작 의혹으로 홍역을 치른 전현무가 잇달아 눈물을 보인다.

30일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 18회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '먹친구' 박서함-김지연과 함께 '파주 토박이' 윤도현이 추천한 부대찌개 맛집을 찾아간 현장이 펼쳐진다.

이날 '경기 북부의 맛' 특집을 선포한 전현무는 "고향이 파주인 윤도현 형님한테 문자 메시지를 보내서 알아낸 찐 맛집이 있다"며 한 식당으로 향한다.

Advertisement

이후 메뉴판을 살피던 전현무는 생소한 메뉴인 '모닝 사리'가 무엇인지 사장님에게 묻는다. 사장님은 "유럽 여행을 하다 보면 먹을 수 있는 소시지"라고 설명하면서 이를 '모닝 사리'로 칭하게 된 특별한 사연도 공개한다. 이에 '모닝 사리'를 추가한 부대찌개를 주문한 네 사람은 깔끔한 국물과 함께 무려 7가지 수입 햄과 소시지가 가득 담긴 부대찌개가 나오자 감탄을 쏟아낸다.

유쾌한 분위기 속, 네 사람은 진심의 먹방을 펼친다. 전현무는 '모닝 사리'를 맛보면서 "어릴 때 기사식당에서 먹던 향이 난다. 이 맛, 정말 귀하다. 눈물이 나려고 한다"며 감격한다. 또 그는 엣날 소시지를 집어 들고서는 "진짜 시간 여행을 이렇게 하는구나"라고 먹먹해 한다. 반면, 곽튜브는 "혼자만 시간 여행을 하시니까…"라며 세대차이에서 나오는 온도 차 반응을 보여 전현무를 어질어질하게 만든다.

Advertisement

앞서 전현무는 지난 25일 방송된 MBN '디스이즈 현무로드'에서도 캐나다 청춘들이 라인댄스를 즐기는 모습을 지켜보다 갑자기 울컥한 바 있다.

Advertisement

당시 그는 "(청춘들이) 이렇게 예쁘게 하고 와서 춤을 배우고, 그 춤이 구현됐을 때 해맑게 기뻐하는 모습이 너무 순수하고 예쁘다"면서 돌연 눈시울을 붉혔다. 이어 "내가 저런 감정을 언제 마지막으로 느꼈던가. 나한텐 이젠 없는 모습이라 눈물이 난다"고 고백했다.

Advertisement

최근 전현무가 유독 감정이 북받치는 모습을 자주 보이는 가운데, 지난 8월 방송의 진정성을 둘러싼 논란으로 홍역을 치렀던 일도 다시 주목받고 있다.

당시 MBC '나 혼자 산다'에서는 전현무가 공항에서 목적지를 정해 즉흥적으로 카자흐스탄 여행을 떠나는 모습이 그려졌다. 그러나 이후 알마티시 관광 당국의 촬영 협조가 있었던 사실이 알려지면서 사전 준비 여부를 둘러싼 의문이 제기됐다.

Advertisement

이에 제작진은 "관광 당국으로부터 금전적 협찬이나 제작비를 지원받지는 않았으며, 현지 촬영에 필요한 행정 절차와 진행상 협조만 받았다"고 해명했다. 또한 '즉흥 여행'은 전현무가 목적지와 항공권을 미리 정하지 않았다는 의미였다며, 표현 과정에서 혼선을 빚은 점에 대해 사과했다.

이처럼 전현무가 논란 이후 연이어 울컥하며 눈물이 잦아진 모습을 보이면서 그 배경에 관심이 쏠린다.

한편 파주 부대찌개 맛집에서 추억 여행을 하는 전현무의 '울컥 모먼트'는 30일(금) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4' 18회에서 확인할 수 있다.