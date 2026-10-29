'마마 어워즈' 측 "작년엔 홍콩 화재 참사, 올해 日 리스크 대응? 지진 강도별로 메뉴얼 준비"

박찬욱 컨벤션사업부장. 사진제공=Mnet

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[스포츠조선 정빛 기자] '마마 어워즈' 측이 리스크 대응에 대해 언급했다.

박찬욱 컨벤션사업부장은 29일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 열린 '2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)' 간담회에서 "작년 홍콩 참사에 기부와 음악으로 위로했는데, 올해는 일본 지진 관련해서 강도별로 리스크 메뉴얼 준비하고 있다"라고 했다.

'마마 어워즈'는 1999년 '영상음악대상'으로 출발해 2009년 아시아 음악 시상식으로 확대됐고, 2022년 현재의 명칭으로 리브랜딩했다. 올해는 11월 20일과 21일 양일간 일본 교세라 돔 오사카에서 열린다.

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올해 메인 콘셉트는 '뮤직 인터스텔라(A MUSIC INTERSTELLAR)'다. 음악을 매개로 시공간과 세대, 취향의 경계를 넘어선다는 의미를 담았다. 이를 바탕으로 다양한 세대와 장르의 아티스트들이 함께하는 '올 제너레이션' K팝 무대를 선보일 예정이다.

지난해 '마마 어워즈'는 홍콩 타이포 아파트 대형 화재 참사 당시 레드카펫 행사를 취소하고 출연진이 검은색 의상을 착용하는 등 애도 분위기 속에서 시상식을 진행한 바 있다. 이에 올해는 재난 등 돌발 상황에 대비한 대응 체계에 대해서도 질문이 나왔다.

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박 부장은 "작년 화재 사건이 있었고 굉장히 많은 고민이 있었다. '서포터 홍콩'이라는 콘셉트로 홍콩에 기부도 하고, 음악으로 위로도 전달했던 기억이 난다"고 운을 뗐다.

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이어 "이번에도 케이스 별로 사전에 준비하고 있다. 일본도 지진 같은 경우 강도별로 매뉴얼을 준비하는 중이다. 현장에서는 조직이 별도로 준비돼 있어서, 즉각적으로 대응하려 한다"고 전했다.

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'2026 마마 어워즈'는 오는 11월 20일(금)과 21일(토) 양일간 일본 교세라 돔 오사카에서 열린다. Mnet에서 생방송되며, 엠넷플러스 등 주요 디지털 플랫폼을 통해서도 전 세계에 실시간 중계된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com