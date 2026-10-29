'마마 어워즈' 측 "박진영의 페노메논? 우리도 응원…국내 개최도 다양하게 기획 중"

신형관 부장, 윤신혜 부장, 박찬욱 부장(왼쪽부터). 사진제공=Mnet

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[스포츠조선 정빛 기자] '마마 어워즈' 측이 페노메논과 국내 개최 여부에 대해 거론했다.

'마마 어워즈' 측은 29일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 열린 '2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)' 간담회에서 "박진영 위원장이 준비하는 페노메논을 저희도 기대와 응원을 가지고 있다"라며 "국내 개최에 대해서는 다양한 기획 중"이라고 했다.

'마마 어워즈'는 1999년 '영상음악대상'으로 출발해 2009년 아시아 음악 시상식으로 확대됐으며, 2022년 현재의 명칭으로 리브랜딩했다. 올해는 오는 11월 20일과 21일 양일간 일본 교세라 돔 오사카에서 열린다.

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올해 메인 콘셉트는 '뮤직 인터스텔라(A MUSIC INTERSTELLAR)'다. 음악을 매개로 시공간과 세대, 취향의 경계를 넘어선다는 의미를 담았다. 이를 바탕으로 다양한 세대와 장르의 아티스트들이 함께하는 '올 제너레이션' K팝 무대를 선보일 예정이다.

특히 올해는 시상식 역사상 처음으로 '마마 팬 페스타(MAMA FAN FESTA)'를 개최한다. 오는 11월 9일부터 21일까지 오사카 일대와 엠넷플러스에서 온오프라인을 연계한 프로그램을 진행한다. 팬들이 단순히 공연을 관람하는 데 그치지 않고, 자신만의 방식으로 시상식을 즐기고 참여할 수 있도록 한다는 취지다.

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박찬욱 컨벤션 사업부장은 "단순히 시청에서 끝나지 않고, 경험하고 체감할 수 있는 것에 초점을 맞췄다. 자신만의 방식으로 좋아하는 것을 찾아가고, 새로운 취향을 발견할 수도 있고, 하나의 축제처럼 느낄 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다"고 설명했다.

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구체적인 프로그램도 공개했다. 박 부장은 "도톤보리에 있는 상인 음식점에서 '마마'와 컬래버레이션한 음식을 할인받을 수 있도록 했다. 전동 킥보드를 타고 오사카 중심부를 돌아다닐 수 있도록 했고, 대관람차에서는 노미네이션된 아티스트들의 노래를 들을 수 있도록 했다"고 밝혔다. 이어 난바 광장에서 진행되는 웰컴 스테이지와 영상을 통해 아티스트와 하이터치하는 '스타터치' 등도 소개했다.

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27년간 이어온 '마마 어워즈'의 성과에 대한 질문도 나왔다. 윤신혜 Mnet 부장은 "투자 대비 성과로만 평가하기 어렵다고 생각한다. 2010년부터 해외에서 개최했고, 전 세계 음악 팬들에게 새로운 음악 경험을 준다는 목표로 시상식을 만들었다고 생각한다"고 말했다.

이어 "많은 어려움이 있었지만 현장에서 전 세계 K팝 팬들을 만나면서 많은 감정을 갖게 됐다. 어떻게 보면 사명감을 가져왔다고 본다"며 "쇼를 책임감 있게 진행해 왔는데, 이렇게 했던 것이 Mnet과 마마, 그리고 K팝의 성장으로 이어진 게 가치 있다고 생각하고, 그게 성과라고 생각한다"고 밝혔다.

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국내 개최 가능성에 대해서도 입장을 밝혔다. 신형관 CJ ENM 음악콘텐츠사업부장은 국내 개최 계획을 묻는 질문에 "다양한 기획들을 진행하고 있다. 어느 정도 방향이 잡히면 발표하겠다"고 답했다.

올해 개최지로 일본 오사카를 선택한 배경에 대해서는 "핵심 시장이라고 생각했다. 새로운 개최지의 지역성을 넘어 기획하고 있다고 보시면 될 것 같다"고 말했다.

내년 박진영이 준비하는 K컬처 축제 '페노메논(FANOMENON)'과의 일정 중복 가능성에 대해서도 언급했다. 신 부장은 "페노메논 역시 박진영 위원장을 포함한 전문가들이 계시고, 저희도 기대와 응원을 가지고 있다"고 밝혔다.

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'2026 마마 어워즈'는 오는 11월 20일(금)과 21일(토) 양일간 일본 교세라 돔 오사카에서 열린다. 엠넷플러스 등 주요 디지털 플랫폼을 통해 전 세계에 실시간 중계된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com