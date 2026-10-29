'엔비디아 300% 수익' 남보라, 子 청약 통장 개설 "열심히 모아서 당첨되자"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 남보라가 아들의 첫 통장을 개설했다.

29일 남보라의 유튜브 채널에서는 '아기와 더현대 갈 수 있을까?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

남보라는 아들 콩알이가 태어난지 두 달 됐을 때 찍은 영상을 공개했다.

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남보라는 "통장이랑 계좌가 필요해서 은행으로 콩알이 계좌 만들러 가고 있다. 콩알이 첫 통장이다. 3번 이모 은행으로 가고 있다"며 아들의 통장 개설을 위해 동생이 일하고 있는 은행으로 향했다.

남보라는 "콩알이가 유모차에 처음에는 적응 못했는데 몇 번 태워버릇하니까 지금은 잘 탄다"며 "콩알이 유모차가 넘사인 게 한손 핸들링이 가능하다. 바퀴 기술력이 너무 좋다"고 새로 산 유모차에 만족했다.

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남보라는 "제가 어릴 때부터 유모차를 얼마나 끌어봤겠냐. 제가 끌어봤던 유모차 중에 제일 좋았던 게 막내가 태어났을 때 엄마가 큰마음 먹고 엄청 비싼 유모차를 샀다. 그때 기억에 바퀴가 컸다. 안정감 있게 잘 탔다. 4살 때까지 정말 잘 탔던 기억이 있어서 제 아기 유모차는 안정감 있는 걸로 사야겠다 했다"고 밝혔다.

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여의도 공원을 산책하고 은행에 간 남보라. 남보라의 아들은 첫 통장에 도장을 찍으며 통장 개설을 완료했다. 입출식통장과 청약통장을 개설한 남보라는 "열심히 모아서 당첨되자. 저 청약 당첨되게 해주세요. 열심히 저금 많이 할게요"라며 "기특하다"라고 행복해했다.

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영상 말미 남보라는 자막을 통해 '아이를 만나고 첫 순간이 많아졌다. 별 거 아니던 하루가 콩알이와 함께 하면 기념일이 된다"며 행복한 육아 일상을 공개했다.

한편, 남보라는 코로나19 당시 엔비디아 주식을 사들여 수익률 300%를 기록한 뒤 매도했다고 밝혀 화제가 됐다. 하지만 남보라는 보유했던 수량이 단 1주였다며 아쉬움을 드러냈다.

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wjlee@sportschosun.com