[SC현장]박보검 이끌고, 빅뱅·둘리 만난다…'2026 마마', 음악으로 펼칠 '인터스텔라'(종합)

신형관 부장, 윤신혜 부장, 박찬욱 부장(왼쪽부터). 진제공=Mnet

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[스포츠조선 정빛 기자] 27년 역사의 '마마 어워즈'가 음악과 세대, 장르의 경계를 허무는 초대형 축제로 돌아온다.

29일 서울 강남 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 '2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)' 간담회가 열렸다. 이날 행사에는 신형관 CJ ENM 음악콘텐츠사업부장, 박찬욱 컨벤션사업부장, 윤신혜 Mnet사업부장이 참석해 올해 시상식의 주요 콘셉트와 특별 무대, 새로운 프로그램 등을 공개했다.

'마마 어워즈'는 1999년 '영상음악대상'으로 출발해 2009년 아시아 음악 시상식으로 확대됐으며, 2022년 현재의 명칭으로 리브랜딩했다. 올해는 오는 11월 20일과 21일 양일간 일본 교세라 돔 오사카에서 열린다.

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올해 메인 콘셉트는 '뮤직 인터스텔라(A MUSIC INTERSTELLAR)'다. 음악을 매개로 시공간과 세대, 취향의 경계를 넘어선다는 의미를 담았다. 윤신혜 부장은 "시간과 공간, 상상과 실제를 초월한 뮤직 인터스텔라 안에서 별과 별 사이를 자유롭게 유영하고, 뜻밖의 설렘과 눈부신 음악의 힘을 마주하는 과정이 콘셉트"라고 설명했다.

시상식은 이틀에 걸쳐 챕터1과 챕터2로 나뉜다. 20일 진행되는 챕터1은 아티스트 카테고리로, 가수 부문의 시상이 이뤄진다. 21일 챕터2는 퍼포먼스 카테고리로, 노래와 뮤직비디오, 댄스 등 작품에 대한 시상이 진행된다.

제4회 청룡시리즈어워즈(Bluedragon Series Awards)가 18일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 업비트 인기스타상을 수상한 박보검이 수상 소감을 말하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.18/

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두 챕터를 연결하는 주인공은 박보검이다. 윤 부장은 "박보검은 '마마 어워즈' 하면 빼놓을 수 없는 분이다. 2016년 처음 인연을 맺은 후 '마마 어워즈'의 순간을 함께해 오셨다"며 "음악에 대한 박보검 씨의 진정성은 '마마 어워즈'의 깊이를 더해준다. 올해는 챕터1과 챕터2를 연결해 주는 가이드 역할을 해주실 예정"이라고 밝혔다.

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특히 올해 박보검은 기존 호스트를 넘어 앰버서더로 활약한다. 윤 부장은 "다년간 호스트로 충분한 역할을 해주셨다. 올해는 콘셉트가 공허하지 않고 스토리텔링이 잘 됐으면 좋겠다고 생각했다"며 "기존에는 챕터1과 챕터2에 별도로 호스트가 있었는데, 올해는 박보검 씨가 두 챕터에서 이야기를 전달했으면 좋겠다고 생각했다. 여러 형태로 이야기를 전달하는 모습을 고민하고 있다"고 설명했다.

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박보검도 영상을 통해 인사를 전했다. 그는 "이틀간 마마가 전하고자 하는 음악의 진심을 전하고자 한다. 이번에는 '뮤직 인터스텔라' 스토리텔러로 이 과정을 전할 예정"이라며 "전 세계 K팝 팬들이 기다려온 순간인 만큼 상상 그 이상의 무대를 만들려고 한다. 특별한 여정을 함께해 주시면 감사하겠다"고 말했다.

빅뱅. 사진제공=YG엔터테인먼트

올해는 단일 지역 기준 역대 최다 규모의 퍼포밍 아티스트가 출연한다. 빅뱅, CL, 알파드라이브원, 베이비몬스터, 코르티스, 엔하이픈, 아일릿, INI, 키키, 르세라핌, 나연, NCT 위시, 리센느, 올데이 프로젝트, 제로베이스원 등이 무대에 오른다.

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특히 K팝의 과거와 현재, 미래를 아우르는 특별한 컬래버레이션 무대가 예고됐다. 먼저 빅뱅은 인기 애니메이션 '아기공룡 둘리'와 만난다.

윤 부장은 "둘리와 둘리 친구들이 '마마' 무대에서 아티스트들과 만날 예정이다. 그 주인공은 빅뱅"이라며 "레전드 아티스트와 레전드 캐릭터의 만남이 어떻게 이뤄질지 기대되지 않느냐. 열심히 준비하고 있다. 꿈과 상상력이 더해진 아이코닉한 스테이지로 만들겠다"고 밝혔다.

패닉. 사진제공=뮤직팜엔터테인먼트

1995년 데뷔한 남성 듀오 패닉도 특별 무대를 꾸민다. 윤 부장은 "Mnet이 1995년에 개국했는데, 패닉도 그해 데뷔했다. 다름을 노래한 반항아라고 표현했는데, 지금도 패닉 노래를 들으면 그 메시지가 느껴진다"며 "패닉의 무대를 '마마'에서 선보이게 된다"고 소개했다.

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패닉은 후배 아티스트들과 세대를 넘나드는 협업 무대도 준비한다. 코르티스의 마틴과 성현, 우즈, 제로베이스원 김태래, 올데이 프로젝트 우찬, 하츠투하츠 유하가 참여한다. 서로 다른 세대의 음악과 목소리가 한 무대에서 만나는 셈이다.

엔하이픈. 사진제공=빌리프랩

엔하이픈은 영화 '듄: 파트3'와 결합한 특별 무대를 선보인다. 윤 부장은 "엔하이픈은 명확한 세계관을 가지고 있는 팀이다. 영화 '듄'이 가지고 있는 우주 세계관과 엔하이픈이 가지고 있는 뱀파이어 세계관이 만

나 어떤 무대를 꾸밀지 기대해 달라"고 당부했다.

박찬욱 부장. 사진제공=Mnet

공연 연출에도 변화를 준다. 올해는 360도 무대 구조를 도입하고 아티스트석의 높이를 관객 눈높이에 맞춰 조정한다. 객석을 적극 활용한 동선 연출로 아티스트와 관객의 물리적, 심리적 거리감을 줄일 계획이다.

시상식의 외연도 확장한다. 올해 처음 선보이는 '마마 팬 페스타(MAMA FAN FESTA)'는 오는 11월 9일부터 21일까지 오사카 일대와 엠넷플러스에서 온오프라인으로 진행된다. 팬들이 단순히 공연을 관람하는 데 그치지 않고 직접 참여하고 경험하는 축제로 만들겠다는 취지다.

박찬욱 부장은 "단순히 시청에서 끝나지 않고, 경험하고 체감할 수 있는 것에 초점을 맞췄다. 자신만의 방식으로 좋아하는 것을 찾아가고, 새로운 취향을 발견할 수도 있고, 하나의 축제처럼 느낄 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다"고 설명했다.

오사카 도톤보리 일대에서는 '마마'와 컬래버레이션한 음식 할인 혜택을 제공하고, 전동 킥보드를 활용해 도심을 둘러볼 수 있는 프로그램도 마련한다. 대관람차에서는 후보에 오른 아티스트들의 음악을 감상할 수 있다. 난바 광장에서는 웰컴 스테이지와 영상을 통해 아티스트와 하이터치하는 '스타터치' 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

윤신혜 부장. 사진제공=Mnet

27년간 이어온 '마마 어워즈' 성과에 대해서는 수익성보다 K팝 산업과 함께 성장해 온 가치를 강조했다. 윤신혜 부장은 "투자 대비 성과로만 평가하기 어렵다고 생각한다. 2010년부터 해외에서 개최했고, 전 세계 음악 팬들에게 새로운 음악 경험을 준다는 목표로 시상식을 만들었다고 생각한다"고 말했다.

이어 "많은 어려움이 있었지만 현장에서 전 세계 K팝 팬들을 만나면서 많은 감정을 갖게 됐다. 어떻게 보면 사명감을 가져왔다고 본다"며 "쇼를 책임감 있게 진행해 왔는데, 이렇게 했던 것이 Mnet과 마마, 그리고 K팝의 성장으로 이어진 게 가치 있다고 생각하고, 그게 성과라고 생각한다"고 밝혔다.

신형관 부장. 사진제공=Mnet

국내 개최 가능성에 대해서도 입장을 전했다. 신형관 부장은 "다양한 기획들을 진행하고 있다. 어느 정도 방향이 잡히면 발표하겠다"고 답했다. 일본 오사카를 올해 개최지로 선택한 배경에 대해서는 "핵심 시장이라고 생각했다. 새로운 개최지의 지역성을 넘어 기획하고 있다고 보시면 될 것 같다"고 설명했다.

내년 박진영이 준비하는 K컬처 축제 '페노메논(FANOMENON)'과 일정이 겹칠 가능성에 대해서도 언급했다. 신 부장은 "페노메논 역시 박진영 위원장을 포함한 전문가들이 계시고, 저희도 기대와 응원을 가지고 있다"고 밝혔다.

재난 등 돌발 상황에 대비한 대응 방안도 공개했다. 지난해 '마마 어워즈'는 홍콩 타이포 아파트 대형 화재 참사 당시 레드카펫 행사를 취소하고 출연진이 검은색 의상을 착용하는 등 애도 분위기 속에서 시상식을 진행한 바 있다.

박찬욱 부장은 "작년 화재 사건이 있었고 굉장히 많은 고민이 있었다. '서포터 홍콩'이라는 콘셉트로 홍콩에 기부도 하고, 음악으로 위로도 전달했던 기억이 난다"고 돌아봤다.

이어 "이번에도 사례별로 사전에 준비하고 있다. 일본의 지진 같은 경우에도 강도별로 매뉴얼을 준비하는 중이다. 현장에서는 별도의 조직이 준비돼 있어 즉각적으로 대응하려 한다"고 전했다.

'2026 마마 어워즈'는 오는 11월 20일(금)과 21일(토) 양일간 일본 교세라 돔 오사카에서 열린다. Mnet에서 생방송되며, 엠넷플러스 등 주요 디지털 플랫폼을 통해 전 세계에 실시간 중계된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com