게임인재원, 대학생 70명 참여 AI 게임 개발 해커톤 개최

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대학생 70명이 인공지능(AI)을 활용해 무박 2일 동안 게임 개발에 도전한다. 게임 개발 과정에서 AI 활용이 빠르게 확산되는 가운데 예비 개발자들의 실전 역량을 확인할 수 있는 자리가 마련된다.

문화체육관광부가 지원하고 한국콘텐츠진흥원이 운영하는 게임인재원은 11월 5~6일 게임인재원 1·2캠퍼스와 나인트리 바이 파르나스 서울 판교에서 '게임인재원 인공지능(AI) 해커톤' 본선을 개최한다.

이번 대회에는 대학생과 이에 준하는 교육기관 재학생·휴학생을 대상으로 모집한 참가자 가운데 70명이 참여한다. 지난 10월 8~27일 진행된 참가 신청에는 27개 팀, 99명이 지원해 정원보다 약 41% 많은 인원이 몰렸다.

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대회 주제는 '게임 안에, 모두를 담다'다. 참가자들은 3~4명씩 팀을 구성해 다양성과 포용의 가치를 담은 게임을 개발한다. 제한된 시간 안에 AI를 활용해 아이디어를 구체화하고 실제 플레이할 수 있는 결과물로 완성해야 한다. 게임인재원은 개발에 필요한 AI 사용 지원금으로 참가자 1인당 15만원을 지급한다.

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완성된 게임은 발표와 시연을 거쳐 평가한다. 대상 1팀과 최우수상 1팀, 우수상 3팀 등 총 5개 팀을 선정하며, 대상 팀에는 한국콘텐츠진흥원장상을 수여한다. 수상팀에는 부상품과 함께 게임인재원 2027년 신입생 모집 서류평가 면제 혜택도 제공한다.

이번 대회는 AI를 게임 개발 교육의 핵심 역량으로 끌어올리려는 게임인재원의 변화와도 맞닿아 있다. 게임 기획부터 프로그래밍, 아트까지 AI 활용 범위가 넓어지면서 개발자에게 요구되는 역량도 달라지고 있기 때문이다.

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게임인재원은 올해 8기부터 AI 기반 게임 개발을 필수 역량으로 정하고 모든 개발 프로젝트에 관련 기술을 적용하는 등 교육과정을 개편했다. 단순히 AI 도구를 다루는 수준을 넘어 실제 게임 제작 과정에서 기술을 활용하고 결과물로 구현하는 능력을 키우겠다는 취지다.

김성준 한국콘텐츠진흥원 게임신기술본부장은 "이번 해커톤은 예비 게임 개발자들이 AI를 활용해 창의적인 아이디어를 실제 게임으로 구현하고, 변화하는 개발 환경에 필요한 실무 역량을 쌓는 기회가 될 것"이라고 말했다. 대회 결과와 수상작은 한국콘텐츠진흥원 게임인재원 공식 블로그와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com