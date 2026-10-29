넥슨, '템빨: 오버기어드' 11월 5일 온라인 쇼케이스 개최…출시일·반년 로드맵 공개

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넥슨이 신작 MMORPG '템빨: 오버기어드'의 정식 출시 일정과 향후 콘텐츠 계획을 공개한다. 사전 캐릭터명 선점에서 20개 서버가 모두 마감된 가운데, 출시를 앞두고 게임의 구체적인 모습을 공개하며 이용자들의 관심을 이어갈 계획이다.

넥슨은 그레이게임즈가 개발중인 MMORPG '템빨: 오버기어드'의 온라인 쇼케이스 '오버 월드'를 11월 5일 오후 8시 공식 유튜브 채널에서 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 쇼케이스에는 최병천 그레이게임즈 PD와 윤순준 디렉터가 출연한다. 실제 게임 플레이 영상을 바탕으로 개발 방향성과 주요 콘텐츠를 소개하고, 서비스 계획과 정식 출시일을 공개한다. 출시 이후 6개월간의 업데이트 로드맵도 발표할 예정이다.

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'템빨: 오버기어드'는 지난 1일 사전등록을 시작했다. 이어 21일 진행한 서버 및 캐릭터명 사전 선점에서는 20개 서버가 모두 마감됐다. 개발진이 직접 출연하는 영상 콘텐츠 '템빨: 오버토크' 3편을 통해 장비 중심 성장 시스템과 원작 지식재산권(IP) 구현 방식, '차원' 시스템 등 주요 콘텐츠도 소개했다.

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이 게임은 국내외에서 인기를 얻은 웹소설·웹툰 '템빨'을 기반으로 개발 중인 대형 MMORPG다. 원작은 카카오페이지 웹소설·웹툰 합산 13억 뷰를 기록했으며, 아시아 웹소설 플랫폼 우시아월드에서 인기 1위에 올랐다. 일본 전자만화·소설 플랫폼 픽코마에서는 누적 '좋아요' 8528만을 기록하고 '픽코마 어워드 2023'을 수상했다. 넥슨은 국내를 비롯해 대만·홍콩·마카오 지역에서 PC·모바일 크로스플랫폼으로 게임을 선보일 예정이다.

이번 쇼케이스는 사전등록과 서버 선점으로 확인된 이용자 관심을 실제 출시 성과로 이어가기 위한 분수령이 될 전망이다. 특히 정식 출시일과 출시 후 6개월간의 업데이트 계획이 공개되는 만큼, 원작 IP의 인기를 게임의 장기적인 이용자 기반으로 연결할 수 있을지가 주목된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com