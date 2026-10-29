'47세 득남' 유재명, 子이름 맘대로 지었다가 혼쭐...'유모든'에 담긴 뜻은?

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[스포츠조선 조민정 기자] '47세 득남' 배우 유재명이 늦둥이 아들의 이름을 마음대로 지었다가 주변에서 혼까지 났던 사연을 공개했다. '유모든'이라는 다소 독특한 이름 때문에 여러 이야기를 들었지만 그 안에는 성공과 실패를 모두 자신의 인생으로 받아들이며 살아가길 바라는 아버지의 특별한 철학이 담겨 있었다.

최근 수능 사회탐구 강사 이지영의 유튜브 채널에는 '40일간 감금됐던 수능 출제위원장이 대치동 1타 강사를 찾은 이유｜신규강사면접왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 유재명은 신규 강사 면접을 보는 콘셉트로 이지영과 마주 앉아 연기 인생부터 자녀 교육관까지 다양한 이야기를 나눴다.

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눈길을 끈 것은 늦둥이 아들의 이름에 얽힌 사연이었다. 유재명은 "제가 좀 늦게 아이를 낳은 케이스고"라며 늦깎이 아빠가 된 이야기를 꺼냈다. 그는 아들의 이름을 '유모든'이라고 지었다고 밝히며 작명 당시 주변 사람들에게 혼이 나기도 했다고 털어놨다.

유재명은 아들이 살아가면서 겪게 될 좋은 일과 나쁜 일, 성공과 실패까지 그 모든 것이 아이 자신의 삶이라는 의미를 담았다고 설명했다. 반드시 모든 일에 성공하거나 남들보다 뛰어난 사람이 되라는 뜻이 아니라, 인생에서 마주하는 다양한 경험을 있는 그대로 받아들이고 살아가길 바라는 마음이었다.

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유재명의 독특한 작명 방식은 이전에도 화제를 모았다. 그는 지난 2020년 자신의 SNS를 통해 아들 유모든 군의 모습을 공개하면서 "태명 '그냥'이로 태어났다가 '모든'이로 산 1년"이라는 글을 남긴 바 있다. 당시 그는 "행복을 선물해 준다고 어린 게 수고 많았다"며 아들에게 애정을 드러냈다. 또 "너그 엄마가 빡세게 고생했다잉. 나는 한 거 진짜로 없다"며 아내에게 고마움을 전하기도 했다.

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이후 2021년 12월에도 아들의 사진과 함께 특별한 메시지를 남겼다. 유재명은 "그런 거 아닐까요. 행복은 어린 아기의 느닷없는 짓 같은"이라는 글을 게재했다.

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함께 공개한 사진에는 귀여운 캐릭터 의상을 입고 포즈를 취하는 아들 모든 군의 모습이 담겼다. 아들의 천진난만한 일상에서 행복을 느끼는 아버지의 모습이 눈길을 끌었다.

유재명은 지난 2018년 12세 연하의 연극계 종사자와 결혼했다. 두 사람은 연극 무대에서 인연을 맺어 약 5년간 교제한 끝에 부부가 됐다. 이듬해인 2019년 첫아들을 품에 안았다. 당시 47세였던 유재명은 늦깎이 아빠가 된 기쁨을 SNS 등을 통해 전해 왔다.

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한편 유재명은 지난 28일 개봉한 영화 '수능, 출제의 비밀'에서 수능 국어 영역 출제위원장 문주열 역을 맡았다. 이선빈, 김영민, 전석호 등과 호흡을 맞춘 이번 작품은 수능 출제본부에서 벌어지는 이야기를 그린 영화다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com