"내 영어 못 알아들을까봐" 아이비, 브로드웨이 진출 비하인드 밝혔다(유퀴즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 브로드웨이 뮤지컬 '시카고'에 진출하기까지 기울였던 남다른 노력과 험난했던 오디션 과정을 공개했다.

29일 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "한국인 최초 브로드웨이 진출! 아이비, 〈언더커버 셰프〉 정지선, 큰별쌤 최태성, 안무가 제이블랙"라는 제목의 선공개 영상을 업로드 했다. 영상에는 게스트로 출연한 아이비가 MC 유재석과 만나 브로드웨이 무대에 서기까지의 과정과 공연을 마치고 돌아온 소감을 나누는 모습이 담겼다.

이날 유재석은 아이비의 브로드웨이 진출 소식에 놀라움을 드러냈다. 그는 "한국인 최초로 브로드웨이에 진출했다"며 "브로드웨이에서 먼저 연락이 온 거냐"며 캐스팅 과정을 물었다.

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이에 아이비는 간단하지 않았던 오디션 과정을 공개했다. 그는 "비디오 오디션으로 (영상을) 찍어서 1차로 보냈다"며 "'두 번째 영상을 또 찍어서 보내라', (3차 영상을) '또 찍어서 보내라' 했다"고 설명했다.

한 번의 오디션 영상 제출로 끝나는 것이 아니라 여러 차례 추가 촬영을 거쳐야 했던 것. 아이비는 반복되는 오디션 과정을 떠올리며 "(캐스팅) 된 거냐, 만 거냐"고 반문해 웃음을 자아냈다. 브로드웨이 무대에 서기까지 결코 순탄하지만은 않았던 과정을 특유의 솔직한 입담으로 풀어낸 것이다.

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유재석은 "미국 관객들 반응은 어땠냐"라고 물었고, 아이비는 "(처음에는) 내 영어를 알아들을 수 있을까? 했는데, 다들 '오 마이 갓'이라고 했다"고 현지의 반응을 생생하게 전했다.

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아이비는 국내에서도 오랜 시간 뮤지컬 '시카고'와 인연을 이어왔다. 그는 2012년 국내 공연에서 처음 록시 하트 역을 맡은 이후 2024년까지 총 6시즌 동안 약 600회에 걸쳐 같은 역할을 소화하며 작품에 대한 이해와 경험을 쌓았다.

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이처럼 국내 무대에서 탄탄한 경력을 쌓았지만, 브로드웨이 진출을 위해서는 또 다른 도전이 필요했다. 아이비는 약 1년 동안 세 차례에 걸친 영상 오디션을 비롯해 영어 훈련 등 다방면으로 준비하며 미국 현지 무대에 설 기회를 얻기 위해 노력했다.

그 결과 아이비는 지난여름 미국 현지 뮤지컬 '시카고' 무대에 오르며 브로드웨이 데뷔라는 꿈을 이뤘다. 국내에서 오랜 시간 같은 작품을 통해 실력을 다져온 그가 언어와 문화의 장벽을 넘어 세계적인 공연 무대에 도전했다는 점에서 의미를 더했다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com