"정경미, 영어 전공자도 아닌데"...결국 불거진 원장 전문성 논란

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[스포츠조선 김준석 기자] 코미디언 정경미가 운영 중인 영어 뮤지컬 학원에 대기자가 있다고 밝힌 가운데, 온라인에서 원장의 전문성을 두고 엇갈린 반응이 나왔다.

지난 28일 유튜브 채널 '윤형빈의 원펀맨'에는 정경미가 인천 송도에서 운영 중인 영어 뮤지컬 학원을 소개하는 영상이 공개됐다.

정경미는 자신을 영어 뮤지컬 학원 원장이라고 소개하며 남편 윤형빈에게 학원 내부를 안내했다. 여러 개의 넓은 강의실을 둘러보던 그는 "남편이 학원 오픈할 때 유일하게 선물해 준 건반"이라고 말했다.

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학생들이 무대에 오른 공연 사진도 공개됐다. 윤형빈이 공연의 완성도에 감탄하자 정경미는 "학원에 다니는 아이들이 많다 보니 분장 선생님을 불렀다"며 "의상과 소품은 우리가 다 만들었다"고 설명했다.

학원 운영에 대한 만족감도 드러냈다. 정경미는 "솔직하게 말하면 대기가 있다"며 "원장 생활이 재밌다"고 밝혔다.

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이어 "이제 1년 6개월이 지나면서 많이 적응됐고, 학원을 응원해 주는 부모님들이 많다"며 "아이들 안전만 잘 체크하면 된다. 일할 때 가장 행복하다"고 덧붙였다.

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영상이 공개된 뒤 일부 누리꾼은 정경미의 전공 여부를 언급하며 학원 운영자의 전문성에 의문을 제기했다. "전공자도 아닌데 영어 뮤지컬 학원을 운영하는 것이냐", "학원도 전공자나 학위 취득자가 운영해야 한다"는 의견이 나왔다.

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반면 "원장은 운영을 맡고 전공자 강사를 채용했을 수 있다", "원장과 실제 수업을 담당하는 강사는 구분해야 한다"는 반응도 이어졌다.

정경미가 학원을 운영하는 방식이나 강사진에 대한 구체적인 내용은 영상에서 공개되지 않은 가운데, 온라인에서는 서로 다른 의견이 맞섰다.

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한편 정경미는 2005년 KBS 20기 공채 코미디언으로 데뷔했다. 2013년 동료 코미디언 윤형빈과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

narusi@sportschosun.com