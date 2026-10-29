규현, 멈추지 않는 음악 열정…넥스트 버전 콘셉트 포토 공개

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 규현의 깊어진 음악 세계가 초겨울을 물들인다.

규현은 28일 EP '컨티뉴' 넥스트 버전 콘셉트 포토를 공개했다. 공개된 사진에서 규현은 모던하고 댄디한 스타일링으로 도회적인 이미지를 강조했다. 깊은 눈빛과 결의에 가득찬 표정은 현재에 머무르지 않고 다음을 향해 나아가는 규현의 다짐을 드러낸다.

규현은 히어, 히어 투 넥스트, 넥스트 등 세 가지 버전 콘셉트 포토를 통해 솔로 아티스트로서 쌓아올린 단단한 커리어와 멈추지 않을 음악적 여정을 그려냈다.

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규현은 11월 11일 오후 6시 '컨티뉴'를 발매한다.

'컨티뉴'는 지금까지 이어온 음악 세계를 바탕으로 앞으로도 변함없이 자신만의 좋은 음악과 이야기를 들려주겠다는 규현의 의지가 담긴 앨범이다. 특유의 깊이 있는 보컬과 감성적인 보이스로 발라드부터 다양한 장르를 소화, 한계없는 음악적 스펙트럼을 선보인다.

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이후 규현은 12월 18일부터 20일까지 서울 중구 장충체육관에서 아시아 투어 '컨티뉴' 서울 공연을 개최한다. 이번 공연은 NOL을 통해 29일 오후 8시 일반 예매가 진행된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com