168cm·51kg인데 '비만' 판정..치어리더 서현숙 "인생 최대 몸무게, 5kg 쪘다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 치어리더 서현숙이 몸무게를 솔직하게 공개하며 달라진 근황을 전했다.

지난 28일 서현숙은 자신의 유튜브 채널 '서현숙TV'에 '저 결혼하냐고요? 은퇴하냐고요?'라는 제목의 영상을 공개했다. 이날 서현숙은 오랜만에 근황을 전하며 그동안의 활동과 체중 변화, 건강 관리에 대한 이야기를 솔직하게 털어놨다.

먼저 서현숙은 그동안 바쁜 일정을 소화하느라 팬들과 충분히 소통하지 못했던 점에 대해 미안한 마음을 전했다. 그는 "Q&A 영상 찍기 전에 진심으로 죄송하다는 말씀드린다. 어디서부터 말해야 할지 모르겠는데 근황부터 말씀드리자면 1년간 대만도 진출도 하고 일을 참 열심히 했다. 팀장 일과 이 일을 동시에 열심히 하려다 보니까 사실상 시간이 잘 안 나더라. 하루하루 살아가기 너무 힘들었고, 제 1년에 있어서 작년이 제일 힘들었던 해가 아닐까 싶다"고 말했다.

Advertisement

지난 1년 동안 국내 활동은 물론 대만 진출과 팀장 업무까지 병행하며 누구보다 바쁜 시간을 보냈다는 설명이다. 여러 역할을 동시에 소화하는 과정에서 여유를 찾기 어려웠고, 팬들에게 근황을 전하는 일조차 쉽지 않았던 것으로 보인다.

바쁜 일상 속에서 달라진 점 중 하나는 체중이었다. 서현숙은 최근 몸무게가 5kg가량 늘었다고 밝히며 인생 처음으로 50kg대에 진입했다고 전했다. 키가 168cm인 그는 "지금 51kg인데 많이 먹으면 53kg까지 찌더라. 많이 쪘다"고 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

이어 체중 변화와 함께 달라진 생활 습관도 공개했다. 서현숙은 "달라진 게 있다면 굉장히 건강하다는 점, 아침형 인간이라서 오전 10시쯤 일어난다. 새벽 1~2시쯤에는 무조건 자려고 하고 규칙적인 삶을 살려고 노력하고 있다"고 설명했다.

Advertisement

특히 서현숙은 최근 운동까지 시작했다고 밝혀 관심을 모았다. 그는 "운동을 시작했다. 4~5개월 정도 됐는데 그중 한 달은 안 나갔다. 목적은 재활이다. 어깨, 무릎 등 좋은 곳이 없는데 최근에는 어깨가 안 좋아서 전체적으로 관리하려고 노력 중이다"고 말했다.

Advertisement

이어 "무게 치고 그러는 건 못한다. 여전히 마른 비만이다. 그냥 제가 운동을 시작했다는 게 놀라운 일이라서 운동하는 모습도 보여드리려고 한다"고 덧붙였다.

성격에도 변화가 생겼다고 밝혔다. 서현숙은 "사람이 많이 차분해졌다. 왈가닥하지 않다"고 말하며 이전과는 조금 달라진 자신의 모습을 전했다. 바쁜 일상과 다양한 경험을 거치며 생활 습관뿐 아니라 성격에서도 변화가 생겼다는 것.

Advertisement

체중 변화부터 운동을 시작하게 된 계기, 달라진 생활 패턴까지 가감 없이 공개한 서현숙. 솔직한 근황을 전하며 앞으로는 건강을 챙기면서 팬들과도 더욱 활발하게 소통하겠다는 기대를 높였다.