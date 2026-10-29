"♥하희라 혼자 못 보내"…최수종, 고정 스케줄도 바꾼 사랑꾼 면모

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 최수종이 아내 하희라를 혼자 라디오에 보낼 수 없다며 자신의 스케줄까지 변경한 사실이 전해졌다. 최근 '유퀴즈'에 나란히 출연해 결혼 33년 차에도 변함없는 애정을 과시했던 두 사람이 이번에는 라디오 방송까지 동행하며 또 한 번 '사랑꾼 부부'의 면모를 드러냈다.

29일 방송된 SBS 파워FM '12시엔 주현영'에는 최수종과 하희라 부부가 게스트로 출연했다.

이날 두 사람의 동반 출연에는 특별한 사연이 있었다고. 당초 라디오에는 하희라만 출연할 예정이었다. 그러나 최수종이 "하희라를 혼자 보낼 수 없다"며 자신의 일정을 조정해 아내와 함께 방송에 나선 것.

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특히 최수종은 매주 목요일 오전마다 소화하는 고정 스케줄까지 앞당겼다고 밝혀 눈길을 끌었다.

그는 "늘 매주 목요일 아침에 내레이션 하는 게 있는데 스태프들한테 양해를 구했다. 좀 일찍 시작해 끝내고 같이 나왔다"고 설명했다. 이에 하희라는 "있으면 든든하다"며 남편을 향한 애정을 드러냈다. 방송을 듣던 청취자도 "두 분은 늘 연애 중인 것 같다. 이 시대 최고의 결혼 장려 커플"이라며 두 사람의 한결같은 금실을 응원했다.

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최수종과 하희라의 남다른 애정 표현은 최근 방송에서도 여러 차례 화제를 모았다.

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두 사람은 지난 14일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 동반 출연해 결혼 33년 차 부부의 일상을 공개했다.

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당시 두 손을 꼭 잡고 등장한 최수종은 자기소개부터 남다른 사랑꾼 면모를 드러냈다. 그는 "태어날 때부터 하희라의 종으로 태어나서 끝 자가 종자로 태어난 최수종입니다"라고 자신을 소개해 유재석과 조세호를 웃음 짓게 했다.

최수종은 평소 아내를 위해 이벤트를 자주 하는 것으로도 유명하지만 정작 결혼 전 프러포즈는 전화 한 통으로 했다고 밝혀 반전을 안겼다. 하희라가 미국에서 드라마 촬영을 하던 당시 두 사람은 거의 매일 국제전화로 연락을 주고받았고 최수종이 "한국 들어오면 결혼 발표하자"고 말한 것이 프러포즈였다는 것. 하희라는 남편이 당시 제대로 프러포즈하지 못한 것이 미안해 이후 각종 이벤트를 준비하게 된 것 같다고 설명했다.

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최수종은 사랑꾼이 된 이유에 대해서도 진솔한 속마음을 털어놨다. 그는 하희라가 네 차례 유산을 겪었던 시간을 떠올리며 "그런 유산의 경험을 통해서 아이들이 귀한 존재이고 하나의 인격체로 태어나는 인물이라는 걸 겪었다"고 밝혔다. 이어 "그래서 하희라 씨한테 좀 더 잘하자고 생각했다"며 아내에게 더욱 정성을 쏟게 된 계기를 설명했다.

두 사람의 방송 동반 출연도 최근 부쩍 잦아졌다. 지난 21일에는 SBS 파워FM '박소현의 러브게임'에 함께 출연한 데 이어 이날 '12시엔 주현영'에서도 나란히 청취자들과 만났다.

이들 부부는 오는 11월 5일 개막하는 연극 '러브레터'를 통해 데뷔 이후 처음으로 같은 연극 무대에 오른다.

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'러브레터'는 어린 시절부터 노년에 이르기까지 약 50년 동안 편지를 주고받는 두 남녀의 사랑과 인생을 그린 2인극이다. 최수종은 앤디 역을, 하희라는 멜리사 역을 맡아 12월 27일까지 서울 KT&G 상상마당 대치아트홀에서 공연을 이어갈 예정이다. 이번 공연은 별도의 교차 캐스팅 없이 두 사람이 전 회차를 함께 소화하는 원캐스트 방식으로 진행된다.

한편 최수종 하희라 부부는 1993년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 둔 두 사람은 결혼 33년째에도 방송과 무대를 오가며 부부의 시간을 함께하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com