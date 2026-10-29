'갓 세이브 버밍엄', 11월 3일 2차 베타 테스트…협동 생존·진행 저장 기능 추가

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카카오게임즈가 오픈월드 좀비 생존 게임 '갓 세이브 버밍엄'의 두 번째 베타 테스트를 진행한다. 앞선 테스트에서 수집한 이용자 의견을 반영해 협동 플레이와 진행 상황 저장 기능을 도입하고, 생존 시스템 전반을 개선했다.

카카오게임즈는 자회사 오션드라이브 스튜디오가 개발 중인 '갓 세이브 버밍엄(God Save Birmingham)'의 2차 베타 테스트를 11월 3일부터 10일까지 실시한다고 29일 밝혔다. 이번 테스트는 지난 6월 진행한 비공개 베타 테스트에 6만7000명 이상이 참여해 전달한 피드백을 바탕으로 개발한 버전이다. 스팀 상점 페이지를 통해 누구나 참여할 수 있다.

가장 큰 변화는 다른 이용자와 함께 생존을 모색하는 협동 플레이의 도입이다. 아직 알파 빌드 단계지만, 중세 버밍엄을 배경으로 한 좀비 아포칼립스 환경에서 다른 이용자와 힘을 합쳐 살아남는 경험을 제공한다. 게임 진행 상황을 저장하는 기능도 추가해 플레이를 이어갈 수 있도록 했다.

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생존 콘텐츠도 확대했다. 다양한 조리 방식과 신규 제작 아이템, 무기를 추가했으며 좀비마다 공격성과 행동 패턴에 차이를 둬 위협 요소를 다양화했다. 의복 소재에 따라 보온 효과를 다르게 적용하고, 바리케이드를 설치하거나 잠글 수 있는 문과 창문의 종류도 늘렸다. 이용자가 주변 환경과 보유 자원을 활용해 생존 전략을 세울 수 있도록 한 것이다.

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'갓 세이브 버밍엄'은 스팀 얼리 액세스 출시를 준비 중인 오픈월드 좀비 생존 시뮬레이터다. 14세기 영국 버밍엄을 배경으로, 이용자는 좀비로 뒤덮인 도시에서 식량과 물 등 필수 자원을 확보하고 안전한 은신처를 마련해야 한다.

이번 테스트는 협동 플레이와 생존 시스템 개선이 실제 게임 경험을 얼마나 바꿨는지 확인하는 과정이 될 전망이다. 특히 이용자 피드백을 바탕으로 핵심 시스템을 보완하고 있는 만큼, 얼리 액세스 출시를 앞두고 게임의 완성도를 끌어올리는 계기가 될 것으로 보인다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com