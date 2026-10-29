방탄소년단, 남미 신드롬…스크린 축소 논란에 법무부까지 출동[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 남미가 그룹 방탄소년단 신드롬에 빠졌다.

방탄소년단은 월드투어 '아리랑' 남미 공연을 진행 중이다. 이들은 콜롬비아 보고타를 시작으로 페루 리마, 칠레 산티아고, 아르헨티나 라플라타, 브라질 상파울루로 이어지는 남미 투어를 성황리에 진행 중이다.

모든 공연은 일찌감치 전석 매진됐고, 방탄소년단이 방문하는 도시는 수백억원 규모의 경제효과를 기대하며 'BTS 위크'를 준비하는 등 축제에 빠져들었다. 심지어는 방탄소년단의 팬덤 아미를 달래기 위해 정부까지 움직였다.

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28일, 30일, 31일(현지시각) 브라질 상파울루 모룸비스 경기장 공연을 앞두고 대형 스크린 축소 논란이 불거졌다. 북미 등 다른 지역 공연에서는 12개 대형 LED 스크린이 활용된 반면, 남미투어는 스크린 수가 4개로 대폭 줄어들었다는 사실이 알려졌기 때문이다.

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공연 주최사인 라이브네이션 브라질은 "다른 지역과 무대 구성이 달라진 건 국가 간 이동 및 대형 장비 운송 등 물류 문제와 빡빡한 일정상의 제약 때문"이라며 "중앙 타워에 설치된 4개 LED 스크린은 경기장 사방을 향해 360도 관람 환경을 제공하도록 설계됐으며 예매 당시 고지된 무대 도면과 동일하다"고 해명했다.

그러나 현지 팬덤은 최고 가격 4300헤알(한화 약 107만원)에 달하는 고가의 티켓을 구매했음에도 무대 구성이 타 지역보다 축소된 것은 정보 미고지라고 불만의 목소리를 높였다. 시야 거리가 먼 대규모 스타디움 공연 특성상 시야 제한석이나 상단 객석 관객들은 스크린이 아니면 멤버들의 얼굴조차 보기 힘든데도 스크린을 축소해 시야각이 좁아지고 관람권이 침해받았다는 것이다. 실제 1월부터 21일 상파울루주 소비자보호기관인 프로콘-SP에 접수된 라이브네이션 관련 민원 518건 중 무려 460건이 이번 공연 무대 구조와 스크린 축소에 집중됐다.

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이러한 민원제기와 브라질 청년청의 공식 신고까지 이어지면서 결국 브라질 정부 기관인 법무 공공안전부 산하 국가소비청이 행정조치에 나섰다.

히카르두 모리시타 국가소비자청장은 "문제의 핵심은 티켓 판매 방식과 제공되는 무대 구조 정보의 불투명성에 있다. 소비자 권리는 투명하고 명확한 정보를 보장받는데 있다"며 라이브네이션 브라질과 티켓 판매사 티켓마스터 브라질에 공식 해명 및 관련 자료 제출을 요구했다.

이러한 신드롬은 어디에서 나왔을까. 현지 학계와 언론은 방탄소년단 열풍의 핵심 동력으로 '자기애'와 '사회적 연대'를 관통하는 음악적 서사를 꼽았다.

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칠레 디에고포르탈레스대 콘스탄사 호르케라 교수는 "자기애를 다룬 가사와 멤버들의 회복 탄력성이 젊은 세대에게 영감과 유대감을 불어넣는다"고, 페루 산마르코스 국립대 아데마르 디아스 아파리시오 교수는 "기존 그룹이 다루지 않았던 사회적 메시지를 던지며 고유 영역을 구축했다"고 분석했다.

방탄소년단은 상파울루 공연을 끝으로 남미 일정을 마무리, 11월 19일 대만 가오슝에서 아시아 투어를 이어나간다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com