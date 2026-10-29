'신변보호 해제' 유해진, 모처럼 활짝 웃는다...대중문화예술상 '대통령 표창'

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 유해진이 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란으로 경찰의 신변보호를 받았던 가운데, 정부 포상 수상자로 선정돼 관심을 모으고 있다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 29일 서울 중구 국립극장에서 '2026 대한민국 대중문화예술상' 시상식을 개최한다. 올해 행사에서는 대중문화예술 발전에 기여한 36명(팀)이 문화훈장과 정부 표창을 받는다.

올해로 17회째를 맞은 대중문화예술상은 가수와 배우, 희극인, 성우, 방송작가, 연주자 등 다양한 분야에서 활동하며 대중문화 발전에 힘쓴 예술인들의 공로를 기리는 정부 포상이다. 대중문화예술인의 사회적 위상을 높이고 창작 활동을 독려하기 위해 마련됐다.

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올해 수상 규모는 문화훈장 10명, 대통령 표창 7명(팀), 국무총리 표창 8명(팀), 문체부 장관 표창 11명(팀)이다.

이 가운데 유해진은 대통령 표창 수상자로 이름을 올렸다. 최근 영화 '암살자(들)'을 둘러싸고 일부 단체의 항의가 이어졌던 상황에서 전해진 소식이라 더욱 주목받고 있다.

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앞서 추석 연휴를 앞두고 개봉한 '암살자(들)'은 역사적 사실을 왜곡했다는 주장을 제기한 일부 세력의 반발에 직면했다. 영화의 주연을 맡은 유해진 역시 이 과정에서 표적이 됐다. 일부 극우 성향 단체가 유해진의 자택 앞에서 집회를 벌이면서 신변 안전에 대한 우려가 커졌다.

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이에 유해진 측은 경찰에 신변보호를 요청했다. 경찰은 유해진에게 긴급 상황에 대응할 수 있는 스마트워치를 지급하고 112 시스템에 관련 정보를 등록했으며, 거주지 인근 순찰도 강화했다. 이후 경찰은 이달 중순 신변보호 조치를 종료한 것으로 알려졌다.

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논란이 이어지는 동안 유해진은 영화 관련 무대인사와 부산국제영화제 참석 등 예정된 외부 일정을 취소하며 공개 활동을 자제해 왔다. 그런 가운데 대통령 표창 수상 소식이 전해지면서 그가 오랜만에 공식 행사에 참석해 모습을 드러낼지 관심이 쏠린다.

한편 올해 문화훈장 수훈자 명단에도 대중문화계의 여러 인물이 포함됐다. 2014년 세상을 떠난 가수 고 신해철은 은관문화훈장을 받는다. 한국 록 음악의 대중화에 기여한 공로를 인정받았다.

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보관문화훈장 수훈자로는 방송인 유재석을 비롯해 가수 한영애, 공연제작자 박명성, 성우 박영남, 연주자 신관웅이 선정됐다. 그룹 블랙핑크는 옥관문화훈장을 받는다.

대통령 표창 부문에는 유해진 외에도 영화 '왕과 사는 남자'를 연출한 장항준 감독, 음악감독 강승원, 밴드 부활, 그룹 슈퍼주니어, 배우 류승룡과 소지섭 등이 포함됐다.

국무총리 표창은 방송인 배미향, 영화감독 윤가은, 소리꾼 이자람, 배우 유승목·김고은·오정세, 그룹 악뮤의 이찬혁과 이수현, '케이팝 데몬 헌터스' OST 작업에 참여한 작곡가 이재 등이 받는다.

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문체부 장관 표창 수상자 명단에는 희극인 김신영 등 11명(팀)이 이름을 올렸다.

올해 대중문화예술상은 음악과 영화, 방송 등 여러 분야에서 활약해 온 예술인들의 성과를 조명하는 자리로 마련된다.

tokkig@sportschosun.com